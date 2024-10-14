Педагогу, имеющему право на отсрочку, вручили повестку: что делать в таком случае

Нужно собрать пакет определенных документов

Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это касается и педагогов, но есть нюансы.

Научно-педагогические и научные сотрудники, работающие в учреждениях высшего и профессионального высшего образования, могут получить отсрочку только при условии, что их занятость составляет не менее 0,75 ставки. Пишет РБК-Украина.

Кроме того, работники, которые преподают в учреждениях профессионально-технического и среднего образования, могут рассчитывать на отсрочку, но только при соблюдении того же условия занятости. Важно отметить, что технический персонал, в частности, лаборанты, методисты и библиотекари, не имеют права на отсрочку.

В случае если педагог, имеющий право на отсрочку, получил повестку, он должен обратиться в свой ТЦК с определенными документами. Среди них:

Заявление о предоставлении отсрочки на имя главы ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе. Оригиналы или заверенные нотариально копии письменных доказательств, подтверждающие основания предоставления отсрочки, а именно:

оригинал справки с подписью руководителя учебного заведения, содержащую информацию, что он работает в данном заведении по основному месту работы, с указанием наименования занимаемой им должности (должностей) и его педнагрузки на занимаемой должности не в часах, а в процентах ставки (например: не "с педнагрузкой 12 часов", а "на 0,75 ставки");

удостоверенная нотариально копия документа об образовании и специальности;

заверенная нотариально копия документа о получении ученого звания и/или научной степени (для научных и научно педагогических работников).

Напоминаем, что законы о военном положении и общей мобилизации принимаются Верховной Радой с периодичностью 90 дней, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, обязаны обновлять подтверждающие это право документы с учетом указанной периодичности.

Следовательно, педагоги, имеющие отсрочку, должны возобновлять ее каждые три месяца, но не с даты оформления отсрочки. К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября. То есть уже скоро тем, кто имеет отсрочку, нужно будет снова посетить ТЦК.

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