Могут ли вручить повестку во время пересечения границы

ТЦК могут присутствовать на пунктах пропуска

Во время военного положения военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет выезжать за границу запрещено. Однако есть определенные категории украинцев, которые могут законно пересечь границы государства.

На пограничных пунктах пропуска в Украине повестки не раздают, однако на месте могут находиться работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода".

По словам представителя ГНСУ, массовая или скрытая выдача повесток на пунктах пропуска не производится.

"В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-либо вопросы относительно документов или информации относительно людей, которые пересекают", — отмечает спикер.

Однако если человек, пересекающий границу, находится в розыске, пограничники имеют право обратиться в полицию. В таком случае правоохранители могут передать гражданина в ТЦК для дальнейших действий.

Напоминаем, кто из мужчин может законно пересекать государственную границу. Такое право имеют:

лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);

люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена, проходящая военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут уезжать за границу:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

сиделки или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;

работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Людям, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам за незаконное пересечение границы во время войны. Всё зависит от обстоятельств нарушения.