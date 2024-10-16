Когда можно законно отказаться от повестки: объяснение юристов

Есть несколько оснований не брать повестку

При общей мобилизации военнообязанным гражданам могут вручать повестки где угодно и даже по почте. Однако есть ситуации, когда мужчина может законно отказаться от получения повестки.

Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Повестка, как правило, означает вызов в ТЦК та СП с целью постановки на военный учет, обновление данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

Если же гражданин недавно обновил свои учетные данные, прошел ВВК и имеет отсрочку от мобилизации, то оснований для вручения повестки нет. В таком случае достаточно объяснить работникам ТЦК, что ваши данные актуальны, и у вас есть штрих код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберег".

Право отказаться от повестки без каких-либо правовых последствий могут граждане, исключенные из военного учета. Ведь они не имеют никакой юридической и правовой связи с военкоматом.

Отказаться от повестки можно также при следующих условиях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Что будет, если не взять повестку без оснований

Если ваши военно-учетные данные не обновлены, отказ от получения повестки является нарушением закона. Такой поступок рассматривается как несоблюдение требований мобилизационного законодательства.

Юристы объясняют, что в случае отказа от повестки представители ТЦК обязательно составляют акт, в котором фиксируют факт отказа. В этом акте военнообязанный может указать свои причины или же просто подписаться. А если лицо не подписывает акт, документ подписывается свидетелями.

Этот документ становится юридическим доказательством того, что гражданин отказался от повестки, что дает основания для привлечения к административной ответственности.

Согласно законодательству, наказание предусматривает штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если представители ТЦК нарушают права человека. Юристы советуют совершить два звонка.