Рейды будут продолжаться? После облав явка украинцев в ТЦК увеличилась

Военкомы действуют в рамках правового поля, отмечают в ТЦК

Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) по публичным местам увеличили количество добровольных посещений военнообязанными. А значит тактика оказалась эффективной.

Сотрудники ТЦК действуют в правовом поле. Об этом в эфире телемарафона сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК Лариса Козак.

По ее словам, принятые меры позитивно повлияли на сознание украинцев, хотя некоторые нарушители все еще избегают контактов с военкомами.

"Могу отметить, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан, и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", – отметила Козак.

Между тем многие нарушители уклоняются от прямого контакта с ТЦК, отказываясь приходить добровольно. Поэтому принудительные меры оповещения необходимо продолжать.

"Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-либо задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побуждать гражданина самостоятельно посетить ТЦК", – пояснила офицер.

Она подчеркнула, что работа проводится исключительно в правовом поле в соответствии с существующими нормативно-правовыми актами.

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