Повторную повестку могут вручить в нескольких случаях: что будет за игнорирование

О любых изменениях в учетных данных украинцы должны сообщать ТЦК в течение недели

В Украине уже присылают военнообязанным повестки по почте. За игнорирование сообщения от ТЦК и СП предусмотрена административная ответственность.

Граждане, не появляющиеся по вызову в военкомат, могут получить повторную повестку. Об этом пишет "Эспрессо".

Если военнообязанный не пришел в ТЦК в определенное время или повестка вернулась с отметкой об отказе или отсутствии адресата, центр комплектования вправе отправить повестку еще раз.

Также повторное уведомление может быть отправлено для прохождения военно-врачебной комиссии или уточнения учетных данных.

Если не явиться за повесткой в военкомат, суд может временно лишить военнообязанных права управлять транспортными средствами . В случае отказа от выполнения требований ТЦК могут быть приняты меры, включая административное задержание и ограничение прав на вождение.

Однако это ограничение не касается людей, для которых управление является основным источником дохода или необходимо по уходу за лицом с инвалидностью.

Следует отметить, что все военнообязанные обязаны в течение 7 дней уведомлять ТЦК о любых изменениях в учетных данных, таких как место жительства или семейное положение.

Напоминаем, повестки по почте посылаются на адрес, указанный во время последнего обновления данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет мужчин, которые не заберут повестку вовремя на почте. Письмо будет считаться врученным даже если его не заберет адресат.