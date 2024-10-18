"До первых морозов будем в напряжении": военная рассказала, как погода влияет на фронт (видео)

Нельзя сказать, что погода дает преимущество одной из сторон, отметила она

В Украину пришли первые холода, осенние дожди и заморозки. Смена погоды влияет на ситуацию на фронте.

"Самые тяжелые времена в активных военных действиях — это осень и весна, когда плохая погода. Дожди, это, мне кажется, тяжелее всего, что можно переживать во время военных действий", — рассказала военнослужащая на позывной "Акула" в эфире "Киев24".

По ее мнению, нельзя сказать, что погодные условия дает преимущество одной из сторон. Украинская армия развивается, но развивается и враг. Военная объяснила, что осадки и морозы усложняют продвижение военной техники и бойцов как с нашей стороны, так и со стороны россиян.

"Это трудный период, до первых морозов мы будем в напряжении все. Но мы понимаем, что и враг наш в такой же позиции", — резюмировала "Акула".

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба Украины, за неполные сутки (до 22:00) 17 октября на фронте произошло 191 боевое столкновение. Россияне активно атакуют в Донецкой области, активны они и на других участках фронта. Аналитики DeepState проинформировали, что кафиры продвинулись в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукурино.