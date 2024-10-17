На Украину надвигаются сильные заморозки, а Карпаты уже засыпало снегом (фото)

Спасатели показали заснеженные виды

После долгого осеннего тепла в Украину пришли заморозки. В ближайшие ночи "минусы" охватят большую часть страны, а в горах уже выпал снег.

"Ночью 18 и 19 октября в западных, северных и большинстве центральных областей, 19 октября и в Одесской и Николаевской областях сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — предупредили в Украинском гидрометцентре.

ГСЧС опубликовала невероятный заснеженный пейзаж с горы Пип Иван. 17 октября там ясно, температура воздуха –8 градусов и западный ветер с порывами до 14 м/с.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 18 октября ночью столбики термометров в западных, некоторых центральных и северных областях Украины опустятся до -1 градуса, в Киевской области — до минус 2. Днем будет 7-15 градусов с отметкой "плюс". На большей части Украины без осадков, переменная облачность. В восточных областях, на Запорожье, Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму возможны слабые дожди.

В субботу, 19 октября, ситуация с осадками будет аналогичной. А вот заморозки до -2 охватят более значительную территорию Украины. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

В воскресенье, 20 октября, небольшие дожди возможны только на Харьковщине, Донетчине и Луганщине, на остальной территории Украины сухо, облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров будут показывать +6 -2, днем синоптики прогнозируют 9-15 градусов тепла.

Как сообщал "Телеграф", Землю накрыла сильная магнитная буря в 6 баллов. Геомагнитные штормы продержатся почти до конца этой недели.