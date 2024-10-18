"До перших морозів будемо у напруженні": військова розповіла, як погода впливає на фронт (відео)

Не можна сказати, що погода надає перевагу одній зі сторін, зазначила вона

В Україну прийшли перші холоди, осінні дощі та заморозки. Зміна погоди впливає на ситуацію на фронті.

"Найважчі часи у активних військових діях — це осінь і весна, коли погана погода. Дощі, це, мені здається, найтяжче, що можна переживати під час військових дій", — розповіла військовослужбовиця на позивний "Акула" в ефірі "Київ24".

На її думку, не можна сказати, що погодні умови надають перевагу одній зі сторін. Українська армія розвивається, але розвивається й ворог. Військова пояснила, що опади та морози погіршують просування військової техніки та бійців як з нашої сторони, так і зі сторони росіян.

"Це важкий період, до перших морозів ми будемо у напруженні всі. Але ми розуміємо, що і ворог наш в такій же позиції", — резюмувала "Акула".

Як повідомляв "Телеграф", за даними Генштабу України, за неповну добу (до 22:00) 17 жовтня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Росіяни активно атакують на Донеччині, активні вони й на інших ділянках фронту. Аналітики DeepState поінформували, що окупанти просунулися у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.