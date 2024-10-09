Самовольно оставил часть и написал об этом в сети: военного Гнездилова задержали (фото)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, который публично заявил об уходе из воинской части.

Об этом 9 октября было сообщено в пресс-службе ГБР. Отмечается, что мужчина сообщил о том, что покинул воинскую часть самовольно, через социальные сети.

"23 сентября 2024 года Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро. На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления", — говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпитали для прохождения медицинского осмотра ВВК. Однако на самом деле он не проходил обследование и вовсе не находился в медучреждении. По истечении определенного срока ВВК мужчина к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей.

В материале не указывается имя и фамилия военного, но речь, вероятно, идет о Сергее Гнездилове, который ранее в своих соцсетях объявлял, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в армии и того, что по Конституции граждане Украины обязаны защищать государство.

9 октября он коротко написал на своей странице "меня задержали".

В ГБР пояснили, что после изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября 2024 Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части, при условии, если оно было совершено в первый раз.