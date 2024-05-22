В Киеве задержали сразу пятерых "криминальных авторитетов": СМИ раскрыли их имена (фото)

Им грозит до 12 лет лишения свободы

В Украине правоохранители сообщили о подозрении пяти "уголовным авторитетам" за участие в "сходках" и еще одному лицу в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора и Нацполиция. Так, по данным следствия, группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины обеспечивала изготовление поддельных документов — временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справок ТЦК и СП и т.д.

"Участники этой группы в течение июня 2022 – сентября 2023 годов подыскали не менее 42 клиентов, от которых получили по 5 тыс. долларов США. Однако впоследствии заказчики потребовали возврата этих средств из-за невыполнения ими взятых на себя обязательств по изготовлению документов, в связи с чем между членами преступной группы по этому поводу возникли противоречия", — говорится в сообщении.

Дабы "урегулировать конфликт" участники преступной группы обратились к нескольким "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья" и организовали преступные собрания (сходки).

"Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием криминальных авторитетов и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

В настоящий момент в результате проведения спецоперации, на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской области было задержано сразу пять "криминальных авторитетов".

"В ходе обысков изъято 70 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, 4 автомобиля и т.д. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей", — сообщают правоохранители.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

О ком речь

По данным издания "Антикор", всего на сходке присутствовали 12 человек, а именно: Александр Кириченко по кличке Оболонский,

Александр Кадун по кличке Шкаф,

Илья Кадун по кличке Шкаф-младший,

Илья Гриценко по кличке Албанец (приближенный человек "вора в законе" Георгия Лобжанидзе по кличке Куцу).

Александр Третьяков по кличке Третяк,

Нифталиев Князь по кличке Князь (приближенный к "вору в законе" Сергею Олейнику по кличке Умка),

Артем Нечепуренко по кличке Агрессор,

Владислав Глущенко по кличке Валдик,

Также на сходке присутствовали: Денис Ольгичев по кличке Рыжий, Андрей Каминский, Илья Бабич, Игорь Билык по кличке Игорюня, Евгений Панин по кличке Авдеевский и Максим Краминский по кличке Крамик.

Стоит отметить, что правоохранители официально не раскрывают имена задержанных и участников, но указывают, что "воры в законе" Куца и Лавасогла Батумский были приглашены на "сходки" в качестве "третейских судей".

Напомним, ранее мы писали о том, что апелляционный суд вынес решение по уголовному авторитету Журавлю.