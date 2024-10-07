"Миллионерше" из МСЭК суд назначил меру пресечения: какой залог она должна внести

У нее дома нашли более 6 млн долларов в тумбочке

Избрана мера пресечения Татьяне Крупе, руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которую обвиняют в незаконном обогащении. Печерский райсуд Киева отправил женщину под стражу.

Об этом говорится в трансляции из зала суда. Отмечается, что она будет под стражей два месяца (60 суток) до 3 декабря.

Фигурантка имеет возможность внести залог в размере более 500 миллионов гривен.

В случае внесения средств на нее возложат обязанности:

прибывать по вызову прокурора или суда;

не уезжать из города Хмельницкий;

воздержаться от общения с коллегами по МСЭК;

сдать паспорта.

Дело Татьяны Крупы

Правоохранители 4 октября разоблачили руководительницу МСЭК в Хмельницкой области, а также ее сына — главу областного Пенсионного фонда, у них дома нашли более 6 млн долларов в тумбочке. Они были обвинены в незаконном обогащении. Татьяна Крупа также обвиняется в коррупции и участии в схемах уклонения от мобилизации.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе областной МСЭК и взяло ее под стражу.

Известно, что женщина оформила себе и мужу инвалидность, а также, что у нее есть звание "Заслуженный врач Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что грозит уклонистам, которые обращались к "миллионерше" и главе МСЭК Хмельнитчины.