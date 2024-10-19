Какую угрозу могут представлять новые дроны России, замеченные над Киевом

Россияне проводят серьезные научно-конструкторские разработки

В субботу, 19 октября, над Киевом были замечены новые российские беспилотники. Военный эксперт и обозреватель Олег Стариков прокомментировал это событие, отметив серьезность ситуации.

Свое мнение высказал в комментарии "Телеграфу". По словам эксперта, эти дроны демонстрируют значительный технологический прогресс.

"Это, в принципе, что-то новое. Беспилотник летал, меняя траекторию. Очевидно, был использован прообраз искусственного интеллекта, возможно даже система управления с помощью GPS или мобильной связи, например Киевстар. Они же карты покупают, а потом водят, с привязкой ко всем станциям, которые есть", — отметил эксперт.

Стариков подчеркнул, что россияне проводят серьезные научно-конструкторские разработки. Активно развивают беспилотные технологии и не только тактического, но и оперативно-стратегического уровня.

"Эти аппараты выходят на новый технологический уровень, который может представлять серьезную угрозу для Украины", — предупредил он.

По мнению Старикова, подобными действиями Россия демонстрирует свою способность контролировать всю территорию Украины.

"Они показывают, что контролируют всю стратегическую глубину Украины. То есть могут долететь до любой точки страны не только с помощью ракетного вооружения, но и с помощью беспилотников", — пояснил Стариков.

Кроме того, по мнению эксперта, это сообщение адресовано не только Украине, но и ее западным партнерам. Россия намекает на возможность мощного зеркального ответа при ударах по ее территории.

"Это уже не просто военная операция, это элемент военно-политического давления", — подытожил Олег Стариков, призывая серьезно отнестись к этой новой угрозе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему российские дроны исчезают с радаров. Так, несмотря на то, что большинство вражеских целей уничтожается Силами обороны, в последнее время в официальной статистике поражения нежелательных объектов из РФ пользователи заметили серьезные изменения.