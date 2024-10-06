Их построили всего несколько единиц: что известно об уничтоженном на Донбассе российском беспилотнике "Охотник"

Точная причина падения БПЛА неизвестна

Летательный аппарат, упавший 5 октября вблизи Константиновки Донецкой области, оказался новейшим российским ударным беспилотником Сухой С-70 "Охотник". Его сперва приняли за сбитый Су-25.

Как пишет Forbes, до сих пор непонятно, что произошло. На видео, снятом с земли, можно увидеть боевой самолет, запускающий ракету по стреловидному БПЛА, в результате чего тот падает на землю.

Издание отмечает, что россияне, возможно, решили сбить свой беспилотник, потому что тот вышел из строя его. Они не могли допустить, чтобы он совершил аварийную посадку почти невредимым на контролируемой Украиной территории.

Как пишет Telegram-канал Fighterbomber, который связывают с российскими ВВС, украинцы и их союзники "разберут его до последнего винтика и, конечно, ознакомятся с его богатым внутренним содержимым". Он отмечает, что этот БПЛА проходил испытания.

"И очень хочется надеяться, что это была потеря управления нами из-за отказа чего угодно, либо с ребманами не порешали, либо там мозги поплыли в БПЛА по своим причинам, а не перехват дрона противником. Но событие, конечно, требует тщательного расследования", — написал Fighterbomber.

Forbes пишет, что одной из вероятных причин потери беспилотника является то, что "Охотник" столкнулся с сильными помехами вдоль этого сектора линии фронта. Беспилотник, вероятно, не имеет полной автономности, но зависит от постоянной связи с операторами на земле. Это деталь дизайна, которую теперь могут подтвердить украинские и союзные аналитики, осматривая останки БПЛА.

Что известно об "Охотнике"

Первые размытые изображения беспилотника "Охотник" появились в январе 2019 на российском авиационном сайте. На фотографиях был изображен тягач, буксирующий беспилотный летательный аппарат по заснеженной взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Новосибирске.

Конструкция С-70 базируется на схеме "летающего крыла" и включает использование композитных материалов и стелс-покрытий, что делает дрон малозаметным во время полета. Его вес составляет около 20 тонн, а размах крыльев – около 20 метров. Стоимость одного БПЛА оценивалась примерно в 7,3 млн долларов.

Беспилотник оснащается либо одним ТРД АЛ-31Ф, который используется также на истребителе Су-27, либо усовершенствованной производной АЛ-41Ф, установленной на истребителях Су-35С и прототипах Су-57, как было продемонстрировано на макете во время Международного авиационно-космического салона МА в 2019 году. Сообщается, что максимальная скорость дрона составляет 1000 км/ч при перевозке полезного груза внутри.

Летающее крыло, подобное форме стелс-бомбардировщика ВВС США Northrop Grumman B-2 "Охотник" могло бы, теоретически, пробивать оборону противника для доставки боеприпасов. Этот БПЛА принадлежит к тому же классу, что и китайский беспилотник Tian Ying и разведывательный БПЛА Lockheed Martin RQ-170 ВВС США.

Вероятно, что С-70 создавался как Loyal Wingman (дословно – "Верный ведомый"), которым управляет Су-57. Самолет визуально имеет некоторое сходство с RQ-170. Предполагается, что российские инженеры могли иметь доступ к такому, который был захвачен иранцами, но подобный проект летающего крыла БПЛА "Скат" разрабатывался с 2005 года, а С-70 является дальнейшей разработкой.

В конце мая 2019 года для С-70 была проведена серия летных испытаний, в ходе которых дрон пролетел несколько метров над взлетно-посадочной полосой завода НАПО. 3 августа 2019 года С-70 совершил свой первый полет.

27 сентября 2019 года Минобороны России обнародовало видео о первом полете С-70 вместе с Су-57. Сообщается, что БПЛА работал автономно и летал более 30 минут, взаимодействуя с Су-57, чтобы проверить испытание расширения радиуса радиолокации и дальности истребителя для использования дальнобойного оружия воздушного базирования вне достижения ПВО противника.

12 февраля 2021 года источник в ВПК РФ сообщил, что на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова строятся три дополнительных прототипа. Вторая модель представляет собой модифицированную копию 1-го прототипа, тогда как 3-й и 4-й прототипы будут идентичны серийному выпуску.

Напомним, что в России в начале октября якобы разбился самолет Су-25. Войска РФ используют этот вид авиации в войне с Украиной. Вместе с ним мог погибнуть пилот.