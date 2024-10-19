Яку загрозу можуть становити нові дрони Росії, помічені над Києвом

Росіяни проводять серйозні науково-конструкторські розробки

У суботу, 19 жовтня, над Києвом були помічені нові російські безпілотники. Військовий експерт та оглядач Олег Старіков прокоментував цю подію, наголосивши на серйозності ситуації.

Свою думку висловив у коментарі виданню "Телеграф". За словами експерта, ці дрони демонструють значний технологічний прогрес.

"Це, в принципі, щось нове. Безпілотник літав, змінюючи траєкторію. Очевидно, був використаний прообраз штучного інтелекту, можливо навіть система управління за допомогою GPS або мобільного зв'язку, наприклад Київстар. Вони ж картки купують, а потім водять, з прив'язкою до всіх станцій, які є", — зазначив експерт.

Старіков підкреслив, що росіяни проводять серйозні науково-конструкторські розробки. Активно розвивають безпілотні технології і не лише тактичного, а й оперативно-стратегічного рівня.

"Ці апарати виходять на новий технологічний рівень, який може становити серйозну загрозу для України", — попередив він.

На думку Старікова, такими діями Росія демонструє свою здатність контролювати всю територію України.

"Вони показують, що контролюють усю стратегічну глибину України. Тобто можуть долетіти до будь-якої точки країни не лише за допомогою ракетного озброєння, а й за допомогою безпілотників" — пояснив Старіков.

Крім того, на думку експерта, це повідомлення адресоване не тільки Україні, а й її західним партнерам. Росія натякає на можливість потужної дзеркальної відповіді у разі ударів по її території.

"Це вже не просто військова операція, це елемент військово-політичного тиску", — підсумував Олег Старіков, закликаючи серйозно поставитися до цієї нової загрози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому російські дрони зникають з радарів. Так, не зважаючи на те, що більшість ворожих цілей знищується Силами оборони, останнім часом в офіційній статистиці ураження небажаних об'єктів з РФ користувачі помітили серйозні зміни.