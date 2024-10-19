В ходе атаки на Киев заметили новые российские беспилотники (видео)

Дроны отличаются от "шахедов"

Утром в субботу, 19 октября, во время массированной атаки российскими беспилотниками, над Киевом был замечен новый БПЛА. От уже досадно известных "шахедов" этот отличается как формой, так и звуком.

БПЛА попал на камеры очевидцев. Видео загрузили и показали в местных пабликах.

"Над Киевом утром зафиксировали новый российский БпЛА: он отличается от "шахеда" формой и звуком", — говорится в сообщении.

В другом паблике нашли информацию о том, что беспилотник заметили над Бортничами в Дарницком районе Киева. Вражеский БПЛА, как утверждается, двигался в направлении Конча-Заспа. За ним был замечен еще один.

По состоянию на 9 утра мониторинговые каналы писали о том, что с Черниговщины направлением на Киевщину фиксируют новые вражеские беспилотники.

"Несколько БПЛА кружат в Черкасской области. Двигаются с Полтавщины в Черкасскую область", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате ночной атаки беспилотниками в Киеве, в квартиру местной жительницы, залетел обломок вражеского БпЛА. Также мы писали о том, что россияне атаковали Одессу ракетами и беспилотниками. Есть разрушения.