Действительно ли НАБУ готовит пышный пир во время войны? "Телеграф" узнал эксклюзивные подробности

Говорят, что НАБУ готовит пышный банкет, да еще в рабочее время.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует провести масштабное празднование по случаю своего 10-летия. Мероприятие запланировано на 18 октября в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Информация о возможном корпоративе появилась в сети и вызвала большой резонанс среди общественности и в политических кругах. "Телеграф" узнал эксклюзивные подробности этого события.

Что известно о праздновании НАБУ

Согласно опубликованному Тарасом Загородним (управляющий партнер "Национальной антикризисной группы") приглашению, празднование будет проходить в рабочее время. В программе мероприятия — выступления, награждение и неформальное общение после обеда. Ожидается присутствие послов, руководителей антикоррупционных органов и представителей Национального банка. В общем, роскошное празднование для влиятельных людей.

Программа мероприятия от НАБУ к 10-летию Бюро

"Если эта информация правдива, то получается, что антикоррупционеры нашли не лучшее время для пышных гуляний для подведения итогов своей десятилетней деятельности. В стране ежедневно разгораются новые коррупционные скандалы, десятки чиновников становятся фигурантами журналистских расследований", — критикует идею Загородний.

Загородний отметил, что в 2024 году на финансирование НАБУ в государственном бюджете заложено 1,8 млрд. грн., а на 2025 год предусмотрено уже 2,1 млрд. грн. При этом, по мнению эксперта, за 10 лет существования НАБУ не смогло существенно снизить уровень коррупции в стране.

Известная украинская журналистка и политическая обозреватель Алена Яхно также возмутилась: "Это было бы еще более или менее приемлемо, если бы НАБУ показывало соответствующие результаты", — считает она. Яхно подчеркнула, что главная проблема не только в том, что мероприятие будет проходить во время войны и в рабочее время, но и в отсутствии весомых оснований для празднования.

Эксклюзивные подробности

В настоящее время НАБУ официально не комментировало информацию. Но, как стало известно "Телеграфу", мероприятие не анонсируют из соображений безопасности. Согласно информации нашего источника, ни о каком расходовании бюджетных денег речь не идет — празднование состоится при поддержке посольства США в Украине. В программе действительно будет награждение сотрудников, однако застолье не планируется.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети возмутились гуляниями в Одессе на День города. Его назвали "пиром во время чумы" и "танцами на костях".