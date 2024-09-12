Экс-голове ДнепроОВА сообщили о подозрении: в чем обвиняют Резниченко

САП возбудила уголовное дело в отношении Валентина Резниченко в ноябре 2022 года

Экс-голова Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко получил подозрение от НАБУ. Таковы результаты обысков, которые проводили у бывшего чиновника в апреле 2024 года.

Об этом сообщает НАБУ. Отмечается, что разоблачили сделку в дорожной сфере, в результате которой во время полномасштабного вторжения РФ государственный бюджет потерял более 286 млн грн.

По данным следствия, на эксплуатационное обслуживание дорог искусственно и безосновательно увеличили расходы на 1,5 млрд. грн. На эту сумму заключили договор с фитнес-тренершей, а она в свою очередь завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

Часть этих средств злоумышленники вывели на счета других компаний, связанных с чиновником и его заместителем, так называемые фирмы-прокладки.

В целом, подозрения получили экс-голова ОВА Валентин Резниченко и его заместитель Максим Беспальчук. Кроме того, о подозрении сообщили руководителю департамента Днепропетровской ОГА, начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА и руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Напомним, САП возбудила уголовное дело в отношении Валентина Резниченко в ноябре 2022 года. Проработали два расследования — "Схем" и "Украинская правда". Расследование началось по части 2 статьи 364 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

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