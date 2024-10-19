"Нормально идет вода, правда не с того места": в Донецке коммунальщики творят чудеса (видео)

"Асвобадили", называется

Во временно оккупированном Донецке уже длительное время наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением. Оккупационные власти оказались неспособны справиться с коммунальными проблемами. Поэтому в городе давно действуют графики подачи воды — иногда только раз в двое суток, и то на несколько часов. Это, конечно, вызывает негодование местных жителей, они организуют протесты, перекрывают дороги и устраивают митинги. Однако оккупанты, похоже, не спешат решать проблему, оставляя население без базовых коммунальных услуг.

Недавно в телеграмм-канале "Типичный Донецк" появилось видео, наглядно демонстрирующее абсурдность ситуации. На кадрах молодой человек показывает свою газовую плиту, из которой вместо голубого топлива бьет струя воды. "Нормально идет вода, правда не с того места", — иронически комментируют пользователи соцсетей это видео.

Эта ситуация выглядит особенно забавно, учитывая, что Россия годами пугала Украину отключением газа. А теперь даже тем, кого она называет "своими гражданами" в оккупированном Донецке, не может обеспечить стабильное газоснабжение. Вместо обещанного россиянами "рая" жители получили коммунальный коллапс, где из газовой плиты течет вода, а из крана — ничего.

Почему в Донецке проблемы с водой

По данным Центра национального сопротивления, проблемы с водоснабжением в Донецке вызваны повреждением водопровода "Северский Донец — Донбасс". Попытки оккупантов решить проблему, построив новый водопровод с Дона, оказались тщетными — его мощности не хватило для обеспечения потребностей города.

Ситуацию усугубили недавние отключения электроэнергии в России, которые привели к выходу из строя насосных станций нового канала. Поэтому подача воды в городе полностью прекратилась на некоторое время. Ремонтные работы затягиваются в месяцы.

С 14 октября оккупанты вообще прекратили постоянную подачу воды потребителям в Донецке и Макеевке, объясняя это плановыми работами. Однако подлинной причиной отсутствия воды является преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. Более того, средства, выделенные Кремлем на восстановление разрушенного им же Донбасса, разворовываются местными коллаборантами и гауляйтерами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецке местные оккупационные власти оставили людей без воды, света и тепла. "Я пойду снег собирать. 21 век", — говорят местные жители.