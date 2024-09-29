В оккупированном Донецке вместо обедов в столовой детям выдают продуктовые наборы, но есть нюанс (видео)

Украинцы ответили женщине

В школах временно оккупированного Донецка россияне перестали кормить детей в столовых. Вместо этого детям стали выдавать продуктовые наборы.

Об этом стало известно из видео женщины, показавшей продуктовый набор. Но комментаторы заметили интересную деталь.

Да, мама ребенка, который посещает школу в Донецке "похвасталась", чем будет вынуждена кормить первоклассника. На опубликованных кадрах заметно, что в список вошли: яблочный сок, молоко, гречка, рис, овсяные хлопья, макароны, горох, какао, сахар, вафли, консервированная кукуруза, сгущенка, сардина, подсолнечное масло, печенье.

Этот пакет выдают детям на 22-24 дня. Причины, по которым детей перестали кормить в столовых, женщина не назвала.

Однако крупы, которые были в этом наборе, похожи на украинского производителя "Хуторок", заметили и другие пользователи Тик-Тока. Женщину в комментариях спросили, откуда в оккупированном Донецке россиянами взялась такая продукция.

Женщина записала ответ и отметила, что, якобы, вся продукция изготовлена в так называемой ДНР. Но комментаторы пишут, что штрих-код украинский. Остальные написали, что россияне украли идею не только пачки и название товара, но и печатают соответствующие коды.

Люди в комментариях, в частности из России, начали задавать вопросы, почему им не выдают такие продуктовые наборы. Они начали спрашивать, за что солдаты Якутии воюют в Украине.

Люди ответили на этот комментарий вопросом. Звучало оно так: "Зачем вы вообще сражаетесь, кто вам мешает жить спокойно".

Кто-то тоже и пошутил. Комментатор написал, что в Якутии выдают только два килограмма пельменей за убитого на войне в Украине россиянина.

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