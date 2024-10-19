"Нормально йде вода, правда не з того місця": у Донецьку комунальники творять дива (відео)

"Асвабаділі", називається

У тимчасово окупованому Донецьку вже тривалий час спостерігаються серйозні проблеми з водопостачанням. Окупаційна влада виявилася неспроможною впоратися з комунальними проблемами. Через це у місті давно діють графіки подачі води — інколи лише раз на дві доби, та й то на кілька годин. Це, звісно, викликає обурення місцевих жителів, вони організовують протести, перекривають дороги та влаштовують мітинги. Проте окупанти, схоже, не поспішають розв'язувати проблему, залишаючи населення без базових комунальних послуг.

Нещодавно в телеграм-каналі "Типичный Донецк" з'явилося відео, яке наочно демонструє абсурдність ситуації. На кадрах молодий чоловік показує свою газову плиту, з якої замість блакитного палива б'є струмінь води. "Нормально йде вода, правда не з того місця", — іронічно коментують користувачі соцмереж це відео.

Ця ситуація виглядає особливо кумедно з огляду на те, що Росія роками лякала Україну відключенням газу. А тепер навіть тим, кого вона називає "своїми громадянами" в окупованому Донецьку, не може забезпечити стабільне газопостачання. Замість обіцяного росіянами "раю" жителі отримали комунальний колапс, де з газової плити тече вода, а з крана — нічого.

Чому у Донецьку проблеми з водою

За даними Центру національного спротиву, проблеми з водопостачанням у Донецьку викликані пошкодженням водогону "Сіверський Донець — Донбас". Спроби окупантів розв'язати проблему, побудувавши новий водогін з Дону, виявилися марними — його потужності не вистачило для забезпечення потреб міста.

Ситуацію погіршили нещодавні відключення електроенергії в Росії, які призвели до виходу з ладу насосних станцій новозбудованого каналу. Через це подача води в місті повністю припинилася на деякий час. Ремонтні роботи затягуються на місяці.

З 14 жовтня окупанти взагалі припинили постійну подачу води споживачам у Донецьку та Макіївці, пояснюючи це плановими роботами. Проте справжньою причиною відсутності води є злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. Ба більше, кошти, виділені Кремлем на відбудову зруйнованого ним же Донбасу, розкрадаються місцевими колаборантами та гауляйтерами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Донецьку місцева окупаційна влада залишила людей без води, світла та тепла. "Я піду сніг збирати. 21 століття", — кажуть місцеві жителі.