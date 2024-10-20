Имеет высокие баллы: когда магнитная буря пойдет на спад

Геомагнитная погода будет меняться

14 октября Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжается, за это время геомагнитная активность достигла интенсивности до 7 баллов. Однако сейчас это идет на убыль и завершится в понедельник, 21 октября.

"Телеграф" расскажет, когда еще в октябре ожидаются магнитные бури. По данным специалистов, 21 октября, магнитное поле Земли стабилизируется, а показатели активности снизятся до обычного уровня.

Однако даже после окончания бури некоторые люди могут ощущать ее последствия еще несколько дней. Уже 22 октября магнитное поле Земли ощутит на себе средний шторм в 4 балла. Следующая магнитная буря ожидается 26 октября и ее сила, предварительно, не превысит 4 баллов.

С 27 по 31 октября включительно не прогнозируется каких-либо колебаний.

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