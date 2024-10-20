Має високі бали: коли магнітна буря піде на спад

Геомагнітна погода буде змінюватись

14 жовтня Землю накрила потужна магнітна буря, яка і досі триває, за цей час геомагнітна активність досягла інтенсивності до 7 балів. Проте зараз це йде на спад і завершиться у понеділок, 21 жовтня.

"Телеграф" розповість, коли ще у жовтні очікуються магнітні бурі. За даними фахівців, 21 жовтня, магнітне поле Землі стабілізується, а показники активності знизяться до звичного рівня.

Проте навіть після закінчення бурі деякі люди можуть відчувати її наслідки ще кілька днів. Вже 22 жовтня магнітне поле Землі відчує на собі середній шторм в 4 бали. Наступна магнітна буря очікується аж 26 жовтня і її сила, попередньо, не перевищить 4 балів.

З 27 і по 31 жовтня включно не прогнозується будь-яких коливань.

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