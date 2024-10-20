Дроны атаковали важный военный завод в российском Дзержинске: что он выпускал (видео)

Завод включён в санкционный список Украины, ряда стран Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии

Во время ночной атаки по России 20 октября под ударом, в том числе, оказался ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области. Он входит в военно-промышленный комплекс РФ.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. По данный паблика, взрывы прогремели примерно в половине пятого утра по местному времени.

"Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ", — говорится в сообщении.

Также "Астра" пишет, что завод включён в санкционный список Украины, стран Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По данным паблика SHOT, изначально громкие звуки прогремели в небе над городом примерно в 3:30, всего было слышно около 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также слышались звуки стрельбы и автоматных очередей.

Местные паблики также публикуют видео прилетов дронов.

В то же время Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале заявляет, что якобы ПВО отразила атаку беспилотников. В результате пострадали четверо сотрудников пожарной части.

"Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы", — сказал Никитин.

Что известно о "Заводе имени Я. М. Свердлова"

Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Используются все существующие методы снаряжения боеприпасов — прессование, шнекование, заливка. Это позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы (в том числе КАБ), в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и самых современных противотанковых и противодесантных мин, боеголовок к ракетным комплексам ПВО.

С 2008 года предприятие совместно с ОБСЕ утилизирует жидкое ракетное топливо.

Стоит напомнить, что это не первая подобная атака. Например, в ночь на 1 марта 2024 года завод также атаковали беспилотники. Было слышно несколько сильных взрывов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 12 октября мощные взрывы прогремели в России, а также на временно оккупированных территориях. В Луганской области в результате атаки вспыхнула нефтебаза.