У россиян поубавилось "шахедов"? ВСУ поразили базу хранения дронов РФ

Теперь российским оккупантам будет сложнее атаковать Украину

Силы обороны Украины в среду, 9 октября, уничтожили точным ударом базу хранения БПЛА "Шахед" в Краснодарском крае России.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Атаку произвела ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины.

База, где хранились беспилотные летательные аппараты, располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По предварительным данным, на базе хранились около 400 беспилотников. Также на территории объекта была зафиксирована двойная детонация.

В социальных сетях появились видео последствий взрыва.

Уничтожение данной базы существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать жителей городов и сел Украины. В то же время о погибших и пострадавших пока что не сообщается.

"Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается. Продолжение следует… Слава Украине!", — заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 8 октября россияне атаковали города Одесской области беспилотниками иранского производства "Шахед".