В Украине готовятся открыть аэропорт для гражданских самолетов
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Андрей Садовый рассказал, когда это произойдет
В 2023 году в сети было немало разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит все же открыть один из аэропортов, и Львов рассматривался как одна из опций. Даже тогда ходили слухи, что украинская авиация начала набор сотрудников. На данный момент, вопрос открытия аэропорта плюс-минус на столе?
Ответ на этот вопрос дал мэр Львова Андрей Садовый в интервью РБК-Украина. По его словам, сейчас есть вопросы безопасности людей и государства.
"Есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах. И я думаю, что когда будет принято решение, вы об этом первыми узнаете", — говорит Садовый.
Он добавил, что есть много аэродромов в Украине. Мэр Львова думает, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать.
Стоит отметить, что в начале 2024 года тоже в сети бурно обсуждали, что Украина активно работает над восстановлением пассажирских авиаперевозок, которые прекратились из-за полномасштабного вторжения России. В офисе президента рассматривают возможность возобновить вылеты из Киева и Львова. Ставку тогда делали именно на "Борисполь" (международный аэропорт, который находится в 19 км от столицы). Были даже попытки вылета самолета из этого аэропорта.