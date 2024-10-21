В Україні готуються відкрити аеропорт для цивільних літаків

Андрій Садовий розповів, коли це станеться

У 2023 році в мережі було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто все ж таки відкрити один з аеропортів, і Львів розглядався як одна з опцій. Навіть тоді ширились чутки, що українська авіація почала набір співробітників. Станом на зараз, чи питання відкриття аеропорту плюс-мінус на столі?

Відповідь на це питання дав мер Львова Андрій Садовий в інтервʼю РБК-Україна. За його словами, наразі є питання безпеки людей та держави.

"Є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах. І я думаю, що коли буде прийнято рішення, ви про це першими взнаєте", — каже Садовий.

Він додав, що є багато летовищ в Україні. Мер Львова думає, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати.

Варто зазначити, що на початку 2024 року теж у мережі бурхливо обговорювали те, що Україна активно працює над відновленням пасажирських авіаперевезень, які припинилися через повномасштабне вторгнення Росії. В Офісі президента розглядають можливість відновити вильоти з Києва та Львова. Ставку тоді робили саме на "Бориспіль" (міжнародний аеропорт, який знаходиться за 19 км від столиці). Були навіть спроби вильоту літака з цього аеропорту.