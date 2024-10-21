Лишение водительских прав и не только: что грозит мужчине, который игнорирует повестку

В военкомате могут заочно выносить постановление о наложении штрафа

В Украине продолжается общая мобилизация и все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны появляться в военкомат, в случае вручения повестки. Однако многие пытаются избежать выполнения этой обязанности.

Управляющий партнер Адвокатского объединения "АКТ", руководитель практики военного права Николай Онисковец в комментарии УНИАН рассказал, что за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. В частности, штрафы, а в некоторых случаях возможно задержание.

Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), лица, которые игнорируют повестки, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен. При этом в условиях военного положения представители ТЦК могут заочно выносить постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Если не явиться в ТЦК и СП по повестке, посланной почтой, а также не уплатить штраф , исполнительная служба может заблокировать банковские счета, или наложить арест на имущество военнообязанного.

"В условиях военного положения представителям ТЦК не нужно составлять протокол, они могут заочно выносить постановление, и его обязаны направить соответствующему лицу. Гражданин может либо уплатить штраф, указанный в постановлении, либо обжаловать его. Если лицо не уплатит или не обжалует постановление, в дальнейшем она будет направлена в исполнительную службу, что в дальнейшем может привести к наложению ареста на счета и имущество", — подчеркивает адвокат.

Онисковец отметил, что если гражданин не появляется за повесткой, ТЦК может обратиться в полицию с требованием административного задержания и доставки лица в территориальный центр комплектования. Полиция имеет право прийти к месту жительства нарушителя или позвонить по телефону.

Если правоохранители не могут задержать нарушителя, ТЦК посылает официальное требование явиться за повесткой. Этот документ считается врученным даже в том случае, если лицо его не получит или откажется принять.

Специалист права отмечает, что в случае дальнейшего игнорирования этого требования, военкомат может обратиться в суд с просьбой временно ограничить лицу право управлять транспортными средствами.

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