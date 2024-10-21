Лишение водительских прав и не только: что грозит мужчине, который игнорирует повестку
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В военкомате могут заочно выносить постановление о наложении штрафа
В Украине продолжается общая мобилизация и все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны появляться в военкомат, в случае вручения повестки. Однако многие пытаются избежать выполнения этой обязанности.
Управляющий партнер Адвокатского объединения "АКТ", руководитель практики военного права Николай Онисковец в комментарии УНИАН рассказал, что за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. В частности, штрафы, а в некоторых случаях возможно задержание.
Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), лица, которые игнорируют повестки, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен. При этом в условиях военного положения представители ТЦК могут заочно выносить постановление о наложении штрафа без составления протокола.
Если не явиться в ТЦК и СП по повестке, посланной почтой, а также не уплатить штраф, исполнительная служба может заблокировать банковские счета, или наложить арест на имущество военнообязанного.
"В условиях военного положения представителям ТЦК не нужно составлять протокол, они могут заочно выносить постановление, и его обязаны направить соответствующему лицу. Гражданин может либо уплатить штраф, указанный в постановлении, либо обжаловать его. Если лицо не уплатит или не обжалует постановление, в дальнейшем она будет направлена в исполнительную службу, что в дальнейшем может привести к наложению ареста на счета и имущество", — подчеркивает адвокат.
Онисковец отметил, что если гражданин не появляется за повесткой, ТЦК может обратиться в полицию с требованием административного задержания и доставки лица в территориальный центр комплектования. Полиция имеет право прийти к месту жительства нарушителя или позвонить по телефону.
Если правоохранители не могут задержать нарушителя, ТЦК посылает официальное требование явиться за повесткой. Этот документ считается врученным даже в том случае, если лицо его не получит или откажется принять.
Специалист права отмечает, что в случае дальнейшего игнорирования этого требования, военкомат может обратиться в суд с просьбой временно ограничить лицу право управлять транспортными средствами.
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