Как проверить на действительность повестку, которая пришла по почте

Есть несколько проблем, связанных с сообщениями от ТЦК заказным письмом

Военнообязанным гражданам стали присылать повестки по почте. Вместе с этим у украинцев возникло много вопросов такого способа оповещения.

Адвокат Андрей Стеценко рассказал, как проверить действительна ли повестка. По словам юриста, существуют три основных признака, которые позволяют определить, является ли повестка действительной:

на повестке должны быть реквизиты (фамилия человека, которому его прислали);

повестка — это определенный бланк, то есть они содержат одну информацию, но визуально выглядят совершенно разно (например, в одном военкомате это вертикальная повестка, в другом может быть горизонтальная);

при проверке QR-кода на повестке с помощью приложения "Резерв+" должна подтягиваться информация, на чье имя она выписана и кем подписана.

Законно ли присылать повестки по почте

Согласно постановлению Кабинета министров, вступившему в силу 16 мая 2024 года, повестки могут быть отправлены через почтовые службы, в частности "Укрпочту". Однако адвокат Стеценко выражает сомнения в практической реализации этой нормы.

Основная проблема – это то, что почта может доставить повестку по адресу прописки, но человек фактически проживает в другом месте. Также существует риск потери документов из-за халатности работников почты или человеческого фактора.

Стеценко также отметил, что военкоматы ориентируются на выполнение планов, а не на реальный результат. Это может относиться и к рассылке повесток по почте.

Отметим, что в Украине планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.

Напоминаем, что рассылаемые по почте повестки сгенерированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Первыми их могут получить те, кто обновил свои военно-учетные данные в приложении "Резерв+".

Важно понимать, что повестка считается врученной, даже если гражданин отказался ее получить или отсутствовал по указанному адресу.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин не получит повестку по почте. В первую очередь сообщения от ТЦК могут прийти украинцам, которые обновили данные.