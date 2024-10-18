Представители ТЦК теперь будут с камерами: новые правила проверок военнообязанных

С 11 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые правила использования фото- и видеофиксации во время проверок призывников и военнообязанных. Согласно законодательству сотрудники территориальных центров комплектования обязаны использовать видеорегистраторы для документирования своих действий и возможных нарушений со стороны граждан.

Это говорится в приказе Министерства обороны №532. Главной целью введение видеорегистраторов является обеспечение прозрачности и контроля соблюдения правил военного учета.

Согласно новым правилам, сотрудники ТЦК будут обязаны:

фиксировать нарушения со стороны призывников, военнообязанных и резервистов с помощью фото- и видео;

записывать собственные действия при проведении проверок, что обеспечивает дополнительную прозрачность процесса.

Перед началом видеофиксации представители ТЦК должны обязательно предупреждать граждан о том, что ведется запись. Это для того, чтобы избежать конфликтов во время проверок или вручения повесток.

Записи с видеорегистраторов сохраняются в течение 30 дней, но этот срок может быть продлен, если записи используются в качестве доказательств по административным или уголовным делам. Для контроля за сохранностью информации назначается ответственное лицо, а все записи регистрируются в специальном журнале учета видеорегистраторов и карт памяти.

Важно, что разглашение персональных данных, полученных во время видеофиксации, запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины.

Где и как проводятся проверки

Представители ТЦК имеют право проводить проверки военно-учетных документов (ВОД) у граждан в возрасте от 18 до 60 лет в следующих местах:

общественные места и места массового скопления людей;

по месту жительства, работы или учебы.

Отметим, законом не определено, где группы оповещения не могут проверять.

В ходе проверки сверяются персональные данные граждан с их военно-учетной информацией в Едином государственном реестре призывников. В случае выявления нарушений сотрудники полиции могут сопроводить гражданина в ТЦК для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, что рейды ТЦК 11 октября состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Виннице и других городах. В столице работники ТЦК появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы".

12 октября работники ТЦК посетили концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах, под Киевом посетили загородный комплекс "Sobi Club", во Львове ворвались на свадьбу в гостинице "Соната". В Броварах 13 октября рейдовая группа проверяла документы у военнообязанных мужчин после концерта группы "100лица".

Ранее "Телеграф" писал, что нужно знать, если вас задерживают представители ТЦК или полиции. Обязательно правоохранители должны составить протокол.