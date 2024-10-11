"Укрпочта" будет выплачивать компенсации украинцам: обещания компания "подтвердила" котиками (видео)

Ежегодно "Укрпочта" обслуживает около 14 млн клиентов и отправляет порядка 80 млн посылок

Компания "Укропчта" запустила ролики под названием "Честный разговор". В них клиентам обещают компенсировать средства за доставку, если посылка не прибудет к получателю в указанный срок. Свои обещания компания подтвердила милым пушистым животным.

Соответствующие видео появились на официальной странице "Укрпочты" в Facebook, а также в Telegram-канале гендиректора компании Игоря Смелянского. Он отметил, что 11 октября была запущена новая рекламная компания.

"Ежегодно "Укрпочта" обслуживает около 14 млн клиентов. Много, правда? При таких условиях, может быть, и случится какое-то происшествие, но, поверьте, вероятность мизерная", — говорится в ролике.

Смелянский отметил, что новая рекламная кампания с юмором. В ней, стоит добавить, присутствует милый кот, который передает настроение ролика.

"Пятница у нас для позитива, тем более, неделя была тяжелой. Так что запускаем сегодня новую рекламную кампанию Укрпочты. Она так же легка (без объемного веса) и приятна, как наши тарифы. Ну и, конечно, с юмором, потому что мы спокойно шутим над собой тоже. Так что первая часть кампании "Дошло" :) В прямом и переносном смысле слова", — сказал он.

Также гендиректор сразу ответил на вопросы, которые, по его мнению, будут задавать чаще всего после выхода этих двух роликов:

"Ну, и чтобы не отвлекаться от работы, сразу отвечу:

1) нельзя ли было без рекламы? Нет, нельзя. В современном мире, если о себе не поведать, то продаж не будет. Для особо "специалистов": подумайте, зачем рекламирует компания Apple, о которой все знают.

2) Будут ли под этим сообщением сообщения о задержанных или пропавших посылках? Да. Ибо они есть и у нас, и у всех. Но теперь, если мы протыкали, мы будем это компенсировать".

Во втором видео говорится о том, что за год "Укрпочта" отправляет порядка 80 млн посылок. При таком объеме, как отмечается, иногда могут происходить некоторые неточности.

"А если не доставим вовремя — вернем деньги за доставку. То есть, покроем убытки. Компенсируем. Возместим. Дошло?", — говорит в ролике начальник Департамента Максим Голубь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью текущего года "Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки.