Почему КНДР воюет за РФ и есть ли у Плана победы сроки: главные заявления Зеленского после встречи с Остином

У Германии есть определенный скепсис, но США могут помочь преодолеть его

На встрече с министром обороны США Остином Ллойдом президент Украины Владимир Зеленский обсуждал не только План победы и вступление Украины в НАТО, но и вмешательство армии КНДР в войну.

Как отмечает корреспондент "Телеграфа", во время встречи с журналистами глава государства рассказал, меняет ли Германия свой взгляд на План победы.

"Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран (по Плану победы — Ред.). Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом, сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов", — сказал Зеленский.

Главные заявления Зеленского во время встречи

Возможно ли получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такое мнение у некоторых партнеров может быть. Поэтому напрямую они не обсуждают со мной эти вопросы, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", — отмечает президент.

По его словам, НАТО для Украины – это гарантии безопасности, а приглашение во время войны – сильная позиция дипломатии. И это не зависит от России.

В то же время вступление в НАТО — это следующий шаг дипломатии, президент отмечает, что речь идет о приглашении. Но оно дается стране с международно признанных границах. То есть говорить о частичном вступлении без оккупированных территорий не получится.

Есть ли во время переговоров давление западных лидеров по завершению войны

На этот вопрос Зеленский в шутку сказал: "С годами в целом у людей выше давление (улыбается). Но ведь в наших силах следить за этим процессом и быть в достаточно сильной позиции Украины".

Что такое завершение горячей фазы войны

"Дипломатия. Любые переговоры, я считаю, что это — другая стадия войны. Это не значит, что нет оборонных действий. Не значит, что нет наступательных действий. Но в любом случае, когда совершаются дипломатические шаги — это ведет к завершению горячей стадии войны", — говорит президент.

То есть он объясняет, что в таком случае Украина не атакует энергетику РФ и она тоже, здесь речь идет уже об уменьшении градуса войны. И этот вопрос касается всех объектов: гражданских и военных.

Какова позиция Германии относительно нашего членства в НАТО

"Германия вторая по поддержке. Я все вещи говорю так, как я их вижу, а не так, как выгодно кому-то. Но то, что у немецкой стороны есть скепсис относительно нашего вступления в НАТО — это факт", — отмечает Зеленский.

Он добавляет, что оценка Плана победы стала более мягкой, но в вопросе вступления в НАТО есть страх реакции РФ и эскалации войны. И здесь, по мнению президента, должны помочь другие партнеры и США, то есть уверенное "Да" штатов может убедить других.

Как отреагировали кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп на План победы

"У меня была хорошая встреча с Трампом. Максимально положительная. И я рад этому. У меня была уже не первая и очень хорошая встреча с Харрис. И я не хочу сравнивать эти встречи", — сказал Зеленский.

О ядерном оружии и Плане победы

"Мои месседжи очень четкие. Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость по отношению к Украине. Почему? Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности", или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто мне не может сказать. Поэтому это мои доводы", — пояснил Зеленский.

В то же время, по его словам, Украина не просит предоставить или вернуть ядерное оружие. Наша страна нуждается в НАТО, ведь у Украины нет оружия, которое может остановить Путина.

Действительно ли План победы имеет сроки

"В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в плане есть конкретные даты, когда мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас", — объясняет глава государства.

Он также добавил, что план "Б" у Украины состоит в том, чтобы не дать России оккупировать государство. А при снижении финансовой поддержки США, искать новые пути.

Почему Северная Корея поддерживает политику РФ

"Я думаю, из-за денег. Я думаю, Северная Корея – очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров из-за того, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а потом отправлять контингент. Потому что как им руководить, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности", — говорит Зеленский.

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