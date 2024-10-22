Зеленский признался, хотел ли он уволить Буданова

Глава государства отреагировал на информацию, которую уже месяц обсуждает сеть

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о намерении уволить начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Таких решений не было.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве 21 октября. По словам главы государства, он не собирался убирать этих людей с их должностей.

"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да", — объяснил Зеленский.

Президент также добавил, информация о возможном увольнении Умерова также является неправдивой. Он пояснил, что такой вопрос вовсе не поднимался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что слухи о возможном увольнении Буданова и Умерова поползли еще в сентябре текущего года. В частности, в пабликах сообщали, что якобы глава ГУР будет назначен послом, а его место займет нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Также по слухам, министром обороны якобы должны были назначить вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Однако в окружении Умерова отрицали, что готовится его увольнение.