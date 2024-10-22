Путь в НАТО в обмен на оккупированные территории: Зеленский сказал, возможно ли это

Глава государства уверен, что такая информация в медиа не случайна

Украина не обсуждает вопрос получения членства в НАТО в обмен на оккупированные территории. На всех переговорах затрагивается вопрос гарантий безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве 21 октября. Глава государства подчеркнул, что он считает такие вбросы в СМИ не случайными.

"Поэтому напрямую они не коммуницируют это со мной, эти вопросы. Но из медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества", — объяснил президент.

Он добавил, что на переговорах затрагиваются вопросы гарантий безопасности. Лучше всего — это НАТО. Зеленский подчеркнул, что во время войны — приглашение абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии.

"Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры – что они сильнее России, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", — сказал глава государства журналистам.

Также он отметил, что юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет.

"Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальное дело: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это мощная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не кончилась. А уж какое вступление, как оно будет происходить, сколько — это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Парламентской ассамблеи Альянса конгрессмен Джерри Коннолли объяснил, почему Украина сейчас не станет членом в НАТО.