Шлях до НАТО в обмін на окуповані території: Зеленський сказав, чи це можливо

Глава держави впевнений, що така інформація у медіа не випадкова

Україна не обговорює питання набуття членства в НАТО в обмін на окуповані території. На всіх переговорах підіймається питання гарантій безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві 21 жовтня. Глава держави наголосив, що він вважає такі вкидання у ЗМІ не випадковими.

"Тому безпосередньо вони не комунікують це зі мною, ці питання. Але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства", — пояснив президент.

Він додав, що на переговорах порушуються питання гарантій безпеки. Найкраще – це НАТО. Зеленський наголосив, що під час війни — запрошення абсолютно відкрите, із сильною позицією у будь-якому форматі дипломатії.

"Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери — що вони сильніші за Росію, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", — сказав глава держави журналістам.

Також він зазначив, що юридично ніхто не визнаватиме окуповані території територіями інших держав.

"Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", — каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Парламентської асамблеї Альянсу конгресмен Джеррі Конноллі пояснив, чому Україна зараз не стане членом НАТО.