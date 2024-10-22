Почему "рабы Ким Чен Ына" могут стать хорошей возможностью для Украины

Сотрудничество с Южной Кореей может дойти до военной сферы

Войска КНДР в Украине, которые уже были замечены на фронте, могут стать поводом, чтобы улучшить сотрудничество с Южной Кореей. И это вряд ли повлечет за собой какую-либо эскалацию несмотря на воинственную риторику северокорейцев.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт Иван Ступак. Он убежден, что Украина должна воспользоваться этим моментом, однако к этому нужно быть подготовленными.

"Это классный повод для нас использовать этот момент. Нам нужны переводчики с южнокорейского языка. Нам нужны переводчики, которые шарят в северокорейском языке, ибо, насколько я знаю, они отличаются в каких-то моментах. Нам нужны, возможно, десятки этих переводчиков, чтобы расшифровывать сообщения переговоров северокорейских солдат, проводить первые допросы захваченных в плен северокорейцев. Нужно понимать, что никаким гугл-переводчиком не обойтись, если они очень подготовлены, как их называют "личными рабами Ким Чен Ына", подготовленными в закрытых лагерях, которые взбешенные и ничего не знают. Поэтому нужно подходы к ним находить. Также нужны листовки, которыми нужно забрасывать позиции северокорейских воинов. Здесь нужны действительно переводчики.", — объяснил Ступак.

Ступак считает, что информация от северокорейских пленных может быть очень ценной для Южной Кореи.

"Они все плюс-минус с какой-то государственной тайной Северной Кореи у себя в голове. Для Южной Кореи это будет безумная помощь, просто невероятная", — говорит Ступак.

На фоне этого Украина может развернуть сотрудничество с Южной Кореей и постепенно наращивать его.

"Окей, не сразу в военном деле, но беспилотники, микроэлектроника, развертывание производств на территории Украины каких-то южнокорейских предприятий технологических, например, гражданских или полувоенных. У Южной Корее есть опыт в расположении на небоскребах крупнокалиберных пулеметов, которыми можно сбивать беспилотники. А потом уже в военном сотрудничестве можно найти друг друга. То есть здесь главное правильно воспользоваться этим моментом", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в связи с их углубляющимся военным сотрудничеством.