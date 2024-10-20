В центре Днепра произошло курьезное нападение на квадробера (видео)

На случай изрядно отреагировали украинцы

После того, как квадроберы атаковали людей и животных, нападали и кусали их прямо посреди улицы, произошло обратное действие. В торгово-развлекательном комплексе "Мост Сити" в Днепре неизвестные мужчины напали на мужчину, который притворялся животным.

Об этом пишут местные телеграммы каналы. "Труха.Дніпро" сообщила, что видео с нападением на мужчину в животной маске с хвостом прислали им подписчики.

В сообщении к видео отметили, что нападавшие хотели узнать, почему парень так выглядит. Они грубо общались с ним.

Молодой человек звал на помощь. Впрочем, никто из прохожих не вступился за него.

А вот в комментариях под сообщением люди отреагировали на действия нападающих. Кто-то пожалел квадробера, а другие поддержали нападающих, призвав к жестким мерам. "Телеграф" собрал комментарии пользователей Телеграма.

Кто такие квадроберы

Квадроберы – это современная молодежная деятельность, сочетающая в себе элементы физических упражнений и ролевых игр поведения животных. Первые квадроберы появились в Японии, где есть даже целый вид спорта квадробика и во время соревнований участники передвигаются на четвереньки, как животные.

Участники субкультуры используют маски животных, ушки, хвостики — как часть своего снаряжения и стремятся как можно точнее воспроизвести поведение животного.

Рассматривать квадробику можно как форму самовыражения и средство изучения личности, а еще как вид спорта. Однако новый модный тренд вызывает беспокойство у родителей.

Откуда пошла эта субкультура, чем занимаются последователи нового тренда – читайте в материале "Телеграф".

Ранее "Телеграф" писал о трех самых популярных техниках передвижения квадроберов.