"Мир чокнулся": в центре Львова квадробер напугал собаку, курьезное видео

На квадробере были "лапки", прикрепленный хвост, соответствующая маска, а также другие аксессуары

На площади Рынок во Львове собака столкнулась с одной из представительниц движения квадроберов, которое набирает популярность, и отреагировала испугом. Животное было удивлено непривычному поведению человека и начало лаять на девушку в костюме кошки.

Соответствующее видео распространилось по социальным сетям. Пользователи уже успели высказать свое мнение насчет данной ситуации.

На кадрах видно, что возле хозяев с собакой в стороне появляется квадробер. Заметив этого переодетого в костюм животного человека собака начала лаять. При этом та подходила все ближе. На девушке были "лапки", прикрепленный хвост, соответствующая маска, а также другие аксессуары для двадробинга.

Реакция соцсетей

Под роликом с квадробером появились комментарии украинцев:

"Проблема в том что все это активно пропагандируется в соцсетях и ложится на неокрепшие головы детей((( мы достаточно строго контролируем то, что смотрит дочь, но недавно она пришла и говорит: "А чего вы не хотите чтобы я была квадробером?"). шоке, особенно учитывая, что эта тема дома не поднималась и вообще откуда она об этом знает";

"Мир чокнулся"

"Почему квадробер без намордника?".

Отметим, что ранее в сети біло опубликовано еще одно видео, снятое во Львове. На нем квадробер "переходит" дорогу по пешеходному переходу.

Справка: квадробинг — это субкультура. К ней принадлежат как дети, так и взрослые. Последователи этого тренда передвигаются на четвереньки, используя тематические аксессуары – маски и накладные хвосты, имитируя животных. Само слово "квардробер" произошло от квадробики. Квадробика – это вид физической активности, где люди имитируют движения животных, бегая на четырех конечностях. Название происходит от латинского слова "quattuor" (четыре) и "аэробика".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе квадроберы напали на бабушку и покусали ее собаку. Пенсионерка очень испугалась и чуть не потеряла сознание.