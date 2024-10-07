В Одессе квадроберы напали на бабушку и покусали ее собаку (видео)

Данная субкультура вызывает бурные споры в украинском обществе

В Одессе подростки-квадроберы якобы напали на пенсионерку, которая ранним утром выгуливала свою собаку. Дети в масках и с хвостами начали бросаться на женщину, а затем переключили свое внимание на ее питомца и покусали его до крови.

Об этом рассказала очевидеца произошедшего, а видео с ее комментарием опубликовал Телеграмм-канал "Украина Online". По словам одесситки, пенсионерка очень испугалась и чуть не потеряла сознание.

В Одессе произошел странный инцидент — подростки-квадроберы якобы набросились на пенсионерку с собакой. Дети на четвереньках подбежали к пожилой женщине и начали на нее лаять. Затем они переключили свое внимание на ее небольшую собаку и искусали ее до крови.

Также агрессивные квадроберы бросались на саму пенсионерку и кусали ее за ноги. Пострадавшая застыла от ужаса и не понимала, что происходит.

Свидетельница произошедшего начала звать на помощь и спавший неподалеку мужчина без определенного места жительства пришел на помощь пострадавшей — он начал в квадроберов бросать бутылки и таким образом отогнал их. Подростки поспешили убежать на четвериньках.

По словам одесситки, она не успела снять все произошедшее на видео, так как спешила помочь потерпевшей.

Важно: на момент публикации новости никакого официального подтверждения данной информации нет. Обращалась ли потерпевшая за помощью к медикам или полицейским — неизвестно.

Кто такие квадроберы

В современном мире квадроберы — это преимущественно молодежь и дети, ставшие частью необычной субкультуры. Сегодня последователи этого тренда передвигаются на четвереньки, используя тематические аксессуары – маски и накладные хвосты, имитируя животных. Хотя маски и хвосты не являются обязательными, они стали отличительной чертой квадроберов. А само слово "квардробер" произошло от квадробики.

Квадробика – это вид физической активности, где люди имитируют движения животных, бегая на четырех конечностях. Название происходит от латинского слова "quattuor" (четыре) и "аэробика". Участники движения считают это настоящим видом спорта.

Квадроберы подражают движению кошек, лис, собак и других зверей. Они выполняют разнообразные трюки: прыжки, лазание по деревьям и т.д.

История возникновения

Основателем квадробики считают японского легкоатлета Кеничи Ито. Он увлекся бегом на четырех еще в начале 2000-х годов. Поначалу общество не воспринимало его увлечения, однажды полиция даже задержала Ито, считая его социально-опасным.

Однако Кеничи не сдался. Он провел больше месяца на природе, разрабатывая свою методику. В 2008 году Ито установил мировой рекорд по бегу на четырех – 100 метров за 18,58 секунды. А в 2015 году улучшил свой результат до 15,7 секунды.

Что делают квадроберы

Квадроберы выполняют сложные трюки, которые неподготовленному человеку трудно повторить. Например:

Преодолевают препятствия прыжками, разогнавшись на четырех.

Быстро забираются на деревья, имитируя движения кошек.

Эти трюки часто снимают на видео для YouTube и других соцсетей. Соревнования по квадробике редко имеют четкую структуру: обычно участники демонстрируют свои умения, а жюри или зрители выбирают лучшего.

Итак, хотя квадробика может показаться странной, она набирает популярность среди молодежи как новый способ физической активности и самовыражения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что женщина-квадробер в эфире телемарафона поразила украинцев. В эфире она появилась в маске, стилизованной под серую кошку, и перчатках в виде кошачьих лап. Украинцы возмутились такому контенту и начали упрекать правительство в финансировании телемарафона, который показывает подобную "дичь":