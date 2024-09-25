Как обезьяна, кошка или медведь: три самых популярных техники передвижения квадроберов
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Это требует значительной физической подготовки и координации движений
В Украине, как и во множестве стран, сейчас на слуху новая субкультура — квадробинг. Принадлежащие к ней квадроберы носят маски животных, хвосты и другие аксессуары, а кроме того, копируют поведение четвероногих. У них есть целый ряд движений, которыми они имитируют животных.
Для передвижения квадроберы используют руки и ноги, и зачастую ползают на четвереньках. Стоит отметить, что это требует значительной физической подготовки и координации движений, чтобы проводить в таком положении длительное время.
На сегодняшний день можно найти огромное количество обучающих видео с движениями квадроберов. На них как дети, так и взрослые, принадлежащие к этой субкультуре, демонстрируют различные прыжки, бег, ходьбу и прочие движения, которые они повторяют за животными.
В сети выделяют три основных техники передвижения квадроберов:
- Обезьяний стиль — самый распространенный, основанный на технике Кеничи Ито. Характеризуется быстрыми, скачкообразными движениями.
- Стиль медведя — более медленный, более основанный на силе стиль движений, имитирующий ход медведя.
- Кошачий стиль — известен плавными и гибкими движениями, часто используется для выполнения акробатических элементов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились шутки, что в детском саду многие были "квадроберами". Публичные люди показали себя новогодних праздниках в детском саду в различных костюмах.