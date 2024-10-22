Снизить мобилизационный возраст до 14 лет нужно будет при одном условии: Корчинский объяснил

Когда мужчина способен поднять автомат, он уже может стать солдатом

Мобилизационный возраст можно снизить до 14 лет при угрозе уничтожения страны. Такое заявление сделал лидер политической партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

По словам политика, когда мужчина способен поднять автомат, он может стать солдатом. Об этом Корчинский сказал в эфире телеканала НТА.

Политик привел примеры стран Центральной Африки, где подростки от 12 до 14 лет уже участвуют в боевых действиях. Он отметил, что при катастрофической угрозе для государства нужно использовать все имеющиеся ресурсы. По его словам, многие "прогрессивные страны" применяют подобные практики в регионах, где продолжаются постоянные военные конфликты.

Лидер "Братства" признал, что такое предложение может вызвать неоднозначную реакцию общества. В то же время, он подчеркнул, что речь идет о теоретической возможности, которая может понадобиться только в условиях предельной опасности для Украины.

Ранее Дмитрий Корчинский предложил запретить выезд украинских детей за границу. В эфире программы "Говорит великий Львов" он подчеркнул, что дети должны оставаться в Украине, слышать звуки сирен и взрывов. По его словам, это поможет воспитать у них ненависть к России.

По мнению политика, украинские дети должны своими глазами видеть захоронения военных и погибших от взрывов гражданских. Корчинский уверен, что это поможет им понять ответственность, которая вскоре ляжет на их плечи. Он также предостерег, что дети, которые сейчас живут за границей, могут не вернуться в Украину. Это приведет к потере "цвета нации" и будущих защитников государств, говорит политик.

Напомним, ранее Телеграф писал, планируют ли в Украине снизить мобилизационный возраст до 21 года. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.