Как узнать, что у вас есть штраф от ТЦК: этапы наложения и способы проверки

Только на втором этапе можно проверить штраф онлайн

Нарушение военного учета считается административным нарушением. За это предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, как узнать о штрафе от ТЦК. По ее словам, условно путь штрафа – от выписки до принудительного взыскания можно разделить на два этапа.

Первый этап касается вынесения постановления об административной ответственности по территориальному центру комплектования. Человеку предоставляется 15 дней на уплату штрафа. Однако узнать о наличии штрафа на этом этапе можно только из письма, которое посылается "Укрпочтой" (если его вообще пришлют и оно дойдет до адресата). На этом этапе нет реестра, который позволял бы проверить информацию о штрафе.

Второй этап наступает, если штраф не уплачен в течение 15 дней. Тогда ТЦК передает постановление в Государственную исполнительную службу. Штраф удваивается, налагается арест на имущество и банковские счета и открывается исполнительное производство.

На этом этапе о наличии штрафа можно узнать через реестр должников. Для этого следует зайти на сайт Министерства юстиции, ввести данные в поле "Данные должника" и произвести поиск. Сделать это можно по ссылке.

Напомним, что штраф от ТЦК можно оплатить в кассе любого банка Украины. Кроме того, оплату можно произвести через онлайн-банкинг, используя реквизиты, указанные в сообщении об административном нарушении. Важно сделать это в течение 15 дней во избежание удвоения суммы.

Если лицо не согласно со штрафом, оно имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Однако многие граждане предпочитают оплатить штраф, чем тратить время на судебные процессы. По словам адвокатов, суды довольно часто отменяют такие штрафы, однако отсутствие единой позиции Верховного Суда усложняет этот процесс.

Как отмечают юристы, ТЦК часто ошибаются при наложении штрафов из-за постоянных изменений в инструкциях.

Ранее "Телеграф" писал, как обжаловать штраф от ТЦК. Для начала следует обратить внимание на основания наложения штрафов, поскольку от этого зависит, возможно ли их обжаловать в суде.