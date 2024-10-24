Война в Украине стала глобальной, но все может быть еще хуже — The Telegraph

Отправка северокорейских войск в Украину создало опасный прецедент

Война в Украине постепенно перерастает в Третью мировую. Это происходит на фоне переправки первых 1,5 тысячи северокорейских солдат в Россию.

Такое мнение было изложено в статье The Telegraph. Отмечается, что эти войска станут первыми из 11 тысячи солдат КНДР, которые придут на помощь оккупационным подразделениям в Украине.

"Черта перейдена, и войска третьей стороны вскоре будут развернуты. Другие страны по обе стороны могут последовать примеру: такие действия уже предлагались британскими и французскими политиками. Теперь это глобальная война, потенциально мировая война", — говорится в материале.

Авторы статьи отмечает, что ставки хорошо понимают Россия и ее союзники в Иране, КНДР и в меньшей степени в Китае. В то же время НАТО похоже к этому пониманию пока не пришли.

Хотя КНДР уже помогала оккупантам оружием и снаряжением, но теперь она начинает проявлять помощь открыто, а не тайно. Кроме того, она помогает России решить одну из главных проблем, которая сводится к нехватке живой силы.

Отмечается, что захватчики теряют больше людей, чем призывают на службу, что усиливает дефицит солдат. Однако появление 11 тысяч солдат КНДР хоть и не сможет решить проблему, но создаст прецедент и может в перспективе открыть путь для еще большего количества северных корейцев в ряды армии РФ.

Издание отмечает, что привлечение КНДР может также втянуть в войну и Южную Корею и начало может быть положено разблокированием поставок вооружения Украине. И соответствующие сигналы из Сеула уже поступали. Это может помочь Киеву с комплектацией оружием и тяжелой техникой 14 новых бригад.

"Возможно, помощь Южной Кореи закроет этот пробел. Но Киеву не следует выстраивать свою стратегию вокруг того факта, что Южная Корея понимает последствия глобальной войны лучше, чем страны НАТО", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне и НАТО сообщили, что пока не имеют подтверждений тому, что войска КНДР присоединились к войне против Украины. Тем временем разведка Южной Кореи уже идентифицировала первого приближенного к Ким Чен Ыну северокорейца на Донбассе.