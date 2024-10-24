Війна в Україні стала глобальною, але все може бути ще гірше — The Telegraph

Відправлення північнокорейських військ в Україну створило небезпечний прецедент

Війна в Україні поступово переростає на Третю світову. Це відбувається на тлі переправляння перших 1,5 тисячі північнокорейських солдатів до Росії.

Така думка була викладена у статті The Telegraph. Зазначається, що ці війська стануть першими з 11 тисяч солдатів КНДР, які прийдуть на допомогу окупаційним підрозділам в Україні.

"Чорта перейдено, і війська третьої сторони незабаром будуть розгорнуті. Інші країни з обох боків можуть наслідувати приклад: такі дії вже пропонувалися британськими та французькими політиками. Тепер це глобальна війна, потенційно світова війна", — йдеться у матеріалі.

Автори статті зазначає, що ставки добре розуміють Росія та її союзники в Ірані, КНДР та меншою мірою в Китаї. Водночас НАТО схоже до цього розуміння поки не прийшли.

Хоча КНДР уже допомагала окупантам зброєю та спорядженням, але тепер вона починає виявляти допомогу відкрито, а не таємно. Крім того, вона допомагає Росії вирішити одну з головних проблем, яка зводиться до нестачі живої сили.

Зазначається, що загарбники втрачають більше людей, ніж закликають до служби, що посилює дефіцит солдатів. Однак поява 11 тисяч солдатів КНДР хоч і не зможе розв'язати проблему, але створить прецедент і може в перспективі відкрити шлях для ще більшої кількості північних корейців до лав армії РФ.

Видання зазначає, що залучення КНДР може також втягнути у війну і Південну Корею і початок може бути розблокований постачанням озброєння Україні. І відповідні сигнали із Сеула вже надходили. Це може допомогти Києву з комплектацією зброї та важкою технікою 14 нових бригад.

"Можливо, допомога Південної Кореї закриє цю прогалину. Але Києву не слід вибудовувати свою стратегію навколо того факту, що Південна Корея розуміє наслідки глобальної війни краще, ніж країни НАТО", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні та НАТО повідомили, що поки що не мають підтверджень тому, що війська КНДР приєдналися до війни проти України. Тим часом розвідка Південної Кореї вже ідентифікувала першого наближеного до Кім Чен Ина північнокорейця на Донбасі.