Это КНДР использует Путина – кореевед объяснил, что будут делать на фронте "рембо" Ким Чен Ына

Ким Чен Ын за спиной Путина решился на обострение в регионе

Новости о планах отправки в Украину солдат из Северной Кореи, несомненно, взбудоражили информационное пространство, но, очевидно, не настолько, чтобы партнеры прибегли к радикальным действиям в нашу поддержку. Почему? Угроза КНДР не считается существенной? А действительно, как Ким Чен Ын может усилить российскую армию? Не убегут ли северокорейские военные, как только уедут за пределы страны-лагеря? Какие бенефиты получит северокорейский диктатор от такого соглашения с Путиным?

На эти вопросы в интервью "Телеграфу" ответил кореевед, вице-президент ОО "Общество "Украина-КНДР" Николай Полищук.

Пугалка для Запада

– Николай, давайте начнем с вопроса, насколько вообще серьезной силой является регулярная армия КНДР?

– Я скептически отношусь к тому, что на украинскую территорию будут переброшены какие-то значительные подразделения регулярных северокорейских войск…

– Но есть видео, есть заявления разведки Южной Кореи.

– Я видел эти заявления, все эти видео и вполне возможно, что там что-то действительно происходит. Но информация настолько мутная, что это может быть действительно как подготовка к переброске войск, так и какая-то спецоперация, "пугалка" для Запада.

Напомню, что Путин дважды пугал ядерными ударами. Первый – когда говорил, что будет удар, если украинцы зайдут на российскую территорию. Второй раз, когда говорил, если украинцы будут массово атаковать дронами. Но украинцы вошли на территорию и атакуют дронами. И что? Поэтому и история с северокорейскими военными выглядит как еще одна угроза, направленная на Запад со стороны Путина. То есть ситуация может как развиваться, так и не иметь продолжения. Пока я не увижу пленных северных корейцев у Золкина на интервью, буду ставить все это под вопрос. Переправлять десять тысяч человек из Азии в Европу… Ну, мы обязательно это увидим, это не может остаться незамеченным. А сейчас у нас очень мало информации.

– Тем не менее…

– Во-первых, я не исключаю наличия небольшого континента северных корейцев, которые сейчас обслуживают их технику или наблюдают, учатся вести войну.

Теперь о военном потенциале КНДР. Их армия насчитывает чуть больше миллиона человек. Это преимущественно строительные батальоны. Около 900 тысяч из этих человек задействованы в народном хозяйстве. Они строят, кладут дороги. Это большая компания по поставке бесплатной рабочей силы для всех народно-хозяйственных объектов.

У них очень много устаревшей техники. Новой бронетехники не достаточно. Есть дроны, которые показывают на военных парадах, но их боевые характеристики остаются неясными. Я даже не удивлюсь, что это будут массово-габаритные макеты, которые вообще никуда не летают. Северо-корейская показуха добивается таких масштабов, что может быть все, что угодно. Флот – очень слабый. Они отчитались об построении атомной подлодки, но не понятно, в каком она состоянии.

Они достаточно хорошо понимают свою техническую отсталость от Южной Кореи, поэтому их стратегия постоянно была построена на том, чтобы одним ударом, как говорится, нанести непоправимый ущерб. Тем более что Сеул находится всего в 30 километрах от демаркационной линии, то есть как Харьков от российской границы.

Военные силы КНДР

– Этот "один удар" и "непоправимый вред" благодаря чему? Ядерное оружие?

– Самый главный аргумент сдерживания – ядерное вооружение. Они считают, что этого достаточно, чтобы никто не нападал на них. Их пропаганда держится преимущественно на том, что на Северную Корею кто-то должен напасть. Этим поддерживается неизменный милитаристский психоз и чувство окруженной крепости.

Кроме того, очень сильно эволюционировала северокорейская артиллерия и самоходная артиллерия. Они развивали свою артиллерию очень сильно. К примеру, известны артиллерийские установки "Коксан", которые можно увидеть на северокорейских парадах.

В горах, вблизи демаркационной линии, пробиты туннели, в которых стоят самоходные артиллерийские установки, стационарные пушки. Все горы ими буквально нашпигованы. Это все нацелено на Сеул и другие корейские города, чтобы одним залпом все выстрелить. Считается, что нормальная жизнедеятельность Сеула этим артиллерийским залпом будет парализована. У них есть бронетехника, модернизация советских танков, но их очень мало.

Еще один вариант сдерживания – очень большое количество частей специального назначения, штурмовых, десантных и диверсионных частей. Поскольку нет техники, это компенсируется тем, что большое количество штурмовиков диверсантов может быть инфильтрировано на южно-корейские территории, чтобы парализовать тыл Южной Кореи.

Северокорейские десантники в конце 1960-х захватывали резиденцию южнокорейского президента. С тех пор у нас нет информации об их боевой способности, но я думаю, что она высока. Кроме того, они участвовали в очень большом количестве конфликтов на территории Африки и северокорейских инструкторов и сейчас там достаточно. То есть, какой-то опыт ведения боевых действий они, очевидно, имеют.

Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына) очень сильно чествовал эти десантные войска, провозглашая доктрину "бороться одному против ста". У него была персональная бригада, какие-то супербоевики, которые, если верить северокорейским источникам, выполняют то, что нормальный человек, в принципе, выполнить не может. К примеру бежать огромное количество километров с невероятным грузом на спине. И мы же видим, что Ким Чен Ына охраняют бегущие за машиной люди.

– Разве такие солдаты не могут стать проблемой для ВСУ?

– Действительно, многие пишут, что КНДР отправит именно этих диверсантов в Украину. Хотя, я так не думаю. Это очень элитные части, и их за границу просто не будут отправлять.

"Для КНДР это война против США"

– О тех, кого все-таки могут отправить. Какая мотивация может быть у северокорейских солдат в Украине? Большинство из них, вероятно, не знают даже, где и Украина находится. Или слово "мотивация" здесь не корректно употреблять? Если партия сказала "надо", значит, надо?

– Профессиональные военные поедут, куда им прикажут. Что касается мотивации… Северокорейскому населению пропаганда расскажет, что это нужно для того, чтобы останавливать врагов где-нибудь на дальних подступах к Корее. С идеологической основой не возникнет проблем. Северо-корейцы, в принципе, верят в то, что на них вот-вот кто-то должен напасть.

– То есть с точки зрения пропаганды война в Украине может для них оказаться полностью "своей" войной? Элементом противостояния с Южной Кореей?

– В первую очередь с США. С точки зрения северокорейской пропаганды, Южная Корея это не больше, чем марионетки США. Это как для нас какое-то "правительство", так называемой, донецкой народной республики. Согласно северо-корейскому видению, Южная Корея – это их законная территория, которую оккупировали американцы и установили там нелегитимный режим. То есть главный враг – это американцы. И сейчас северокорейские газеты просто перепечатывают статьи из ТАСС, где объясняется, что войну в Украине разожгли США. А это полностью попадает в мировоззрение северного корейца.

Другое дело, будет ли их подготовка достаточной для ведения современной войны. Они все же не участвовали в боевых действиях с 1990-х годов. Их нужно интегрировать в систему управления, выделить им какой-нибудь участок фронта, согласовать их стандарты, командование ими. И все эти проблемы, которые называются боевым слажением – очень тяжелые и я не думаю, что их так легко преодолеть.

– Кстати, недавно северокорейские СМИ сообщили, что 1,4 миллиона их граждан записались "добровольцами" в армию на фоне напряжения с Южной Кореей. Это, конечно, не может быть правдой?

– Это просто красивый пропагандистский жест. Время от времени, когда начинает обостряться ситуация, в КНДР проводятся какие-то митинги по борьбе с Южной Кореей или США. Ну куда они денут 1,4 миллиона человек? Это даже физически невозможно.

– Мы слышали многое об истории бегства граждан КНДР из своего большого концлагеря. Война в Украине может стать такой площадкой, чтобы их военные, оказавшись за границей, на радостях просто убежали?

– После смерти Ким Ир Сена режим очень сильно либерализировался. Некоторые люди даже совершают челночные рейсы через Китай и Вьетнам из Северной Кореи в Южную Корею. Очень много убежало людей. А Южная Корея хоть и считает их своими гражданами, но совершенно не желает видеть у себя на территории. Потому что это люди не квалифицированные, не интегрированные в систему, но при этом они же претендуют на социальные льготы, жилье, выплаты, медицину.

Но с северокорейскими военными другой разговор. Если носитель каких-либо военных секретов или командир высокого звена решит перебежать в Южную Корею, то за это будет хорошо заплачено и он там сможет сделать карьеру. И именно это один из аргументов, почему Ким Чен Ын не хотел бы иметь очень большого военного присутствия в России. Именно потому, что его войска могут перебежать или быть завербованными российскими или южнокорейскими спецслужбами. Они могут попасть в плен, что-нибудь рассказать. Из Пхеньяна не очень любят выпускать военных. Там есть категории людей, которым навсегда закрыт выезд из страны. И военное руководство относится к этой прослойке. Они в Пхеньяне живут очень хорошо, получают прекрасные пайки, талоны на спецобслуживание, валюту и зарплату. Поэтому северокорейцы может и отправят кого-то в Россию, но они постараются, чтобы это были люди, которые поменьше могут рассказать.

"Ким Чен Ын сегодня друг Путину, а завтра уже нет"

– Что касается бенефитов, которые получит Ким Чен Ын за своих военных. Многие эксперты говорят, что Путин рассчитается ядерными технологиями. Это похоже на правду?

– Мне трудно сказать насколько сейчас сошел с ума Путин. Но нормальный человек не стал бы давать Северной Корее ядерные технологии. Эта страна сегодня друг, а завтра уже не друг. Товарищ Ким Чен Ын, в принципе, как и Путин – два сапога пара. Это не тот человек, который будет придерживаться взятых на себя обязательств.

Что касается реальных бенефитов Ким Чен Ына, то, во-первых, он получил развязанные руки и уже не столь сильно зависит от Пекина. Он получил очередного международного союзника. Я уже молчу о деньгах, которые он получает за оружие (по информации New York Times, РФ разблокировала около 9 миллионов долларов из 30 миллионов активов КНДР, замороженных в российских банках — Ред. ) Это очень серьезные для Северной Кореи деньги.

Ким Чен Ын почувствовал простор для маневра. Подписание стратегического договора с РФ привело к тому, что Ким Чен Ын начал обострять свои отношения с Южной Кореей. Россия и Северная Корея приняли совместные обязательства защищать друг друга. В России это рассматривается как возможность для того, чтобы Северная Корея получила основания помогать солдатами России войне с Украиной. Но вполне возможно, что в Северной Корее хотят, наоборот, использовать Россию для решения своих вопросов с Южной Кореей.

Не уверен, что в России подобный вариант продумали. Россияне, от Путина до самого последнего нищего, считают северных корейцев некоторыми тупаками. То есть, людьми отсталыми и очень зависимыми от России. Такое отношение к Северной Корее системно для всех россиян. Так же, кстати, относились и к китайцам, пока китайцы сами не "покорили" всю Россию. Поэтому, я думаю, россияне недооценивают, что северные корейцы могут их использовать в своих интересах.

– А насколько отправка солдат Северной Кореи в Украину является проблемой для Южной Кореи ? Враг Сеула получит опыт и навыки в реальной войне.

– Южной Корее нужно браться за ум и более серьезно помогать Украине. Я бы хотел, чтобы украинское посольство в Южной Корее, наши дипломаты толкали южных корейцев, объясняя, что их оружие вполне реально можно сейчас опробовать на войне с северными корейцами.

Там есть определенные опасения, почему Южная Корея очень осторожно нам помогает. Во-первых, есть внутреннее законодательство, не позволяющее поставлять оружие в места интенсивных военных действий. Во-вторых, Южная Корея не хочет сильно вмешиваться в наш конфликт, потому что не хочет начала гонки вооружений в регионе. В Юго-Восточной Азии целая куча государств имеют какие-то территориальные претензии друг к другу. Этот баланс как-то сложился, но любое его нарушение приведет к тому, что все страны начнут массово готовиться к войне. И они не хотели бы иметь напряжения в своем регионе.

– Но они его сейчас имеют.

– Поэтому я и думаю, что для южных корейцев было бы сейчас именно то, что нужно, помогать Украине.