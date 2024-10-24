Если до бомбоубежища далеко: украинцы устанавливают металлические укрытия в квартирах (фото и цены)

Идея компактных защищенных мест появилась достаточно давно

Украинские производители после двух с половиной лет полномасштабного вторжения и проблем с бомбоубежищами наладили производство комнатных "бункеров". Обычно это металлические капсулы, которые защищают от ранения стеклом, обломками, обрушением зданий, падением конструкций.

Когда-то похожие укрытия спасали жизнь в Великобритании, а затем перекочевали из домов в музеи. Теперь каждый подросток может увидеть укрытие своих прадедушек и прабабушек. "Телеграф" узнал, какие бывают модульные укрытия в Украине, сколько стоят и кто первым массово запустил в использование это изобретение.

Капсулы жизни в Великобритании

В городских музеях Британии, где рассказывается об истории определенного населенного пункта, часто можно увидеть такое изобретение: железную клетку с матрасом внутри.

Убежище Моррисона в музее Лестера, Великобритания.

Это убежище Моррисона времен Второй мировой, которое использовалось как укрытие от ночных обстрелов внутри дома. Главной целью клеток была защита от падения на голову кирпича.

Укрытия направлялись адресатам в разобранном виде, содержали 359 деталей и их нужно было собирать самостоятельно. Стали популярными из-за отсутствия подвалов в британских домах.

Капсула жизни

Уже в настоящее время, после начала войны с Россией, изобретатель из Киева Сергей Захарин разработал стальную модульную конструкцию для квартир "Капсула жизни". Она не рассчитана на прямое попадание, но способна удержать 99% отломков и мелких осколков (до 5 мм) в результате падения или разрыва боеприпасов.

Сборная стальная конструкция разработана для установки в квартирах многоэтажек, частных домах, офисных зданиях и помещениях, где нет возможности установить монолитную конструкцию. Элементы скрепляются болтами.

Вес капсулы – 750 килограммов. Сергей доказал, что "Капсула жизни" выдержит, если рухнет даже целый 16-этажный дом. Стоимость такого укрытия – 70 000 гривен.

Бронекульки и БУМчики от "Железной воли"

Украинская инженерная компания "Железная Воля" создает бронированные защитные конструкции, которые можно устанавливать в комнате или офисе. На сайте отмечается, что укрытия испытывают: вывозят на открытую местность и стреляют из АК-47 и орудий 152 калибра. Цены не указаны.

Укрытие "Бронекулька" можно установить в квартире, оно вмещает до 5 человек, весит 1,2 т. Толщина огнеупорной бронестали: 6 мм.

Внутрь добавляются 5 откидных стульев или 2 койки на случай ночных тревог. Конструкция оборудована двумя дверями и лестницами. Имеет естественную вентиляцию (со специальными клапанами на случай разлета обломков или пожара).

Бронированное укрытие "БУМчик" по форме напоминает арку. Его нужно ставить внутри дома – оно обеспечивает целостность укрытия во время падений бетонных перекрытий.

Масса: 1,50 т, толщина стенки: 6 мм обыкновенной или бронированной стали, толщина ребер жесткости: 20 мм. Внутри уместятся от 4 до 8 человек в зависимости от модели.

Содержит входную дверь с двумя ручками, а также аварийный люк в полу на случай опрокидывания укрытия. Обеспечена естественная вентиляция.

Паритет-К

Бронекапсулы-укрытия доступны также у бренда "Паритет-К". Изготовлены из металла 5 мм для защиты от обломков и других опасных обстоятельств.

Бронекапсула имеет модульную конструкцию из панелей с дополнительными ребрами жесткости, которые собираются/разбираются двумя лицами в течение двух-трех часов.

Цена: от 129 000 грн. до 198 000 грн. в зависимости от емкости. Самая маленькая капсула вмещает 3 человека, самая большая — 6. Что интересно, заказать себе такое укрытие можно буквально на Prom.ua.

Бункерок

Компания BUNKER-OK предлагает укрываться от обстрелов в сотах из металла. Укрытия под названием Sota защищают от осколков боезарядов, ударных волн и других опасных элементов.

Можно устанавливать внутри офисы, склады, производственные или торговые площади. Укрытия могут быть размещены как отдельно стоящие наземные, так и частично или полностью углубленные в землю.

Железное укрытие Sota изготовлено из тяжелого металла, соединенного болтами. Каркас состоит из профильной трубы, угла и листового металла толщиной не менее 6 мм. Самая дешевая модель стоит 385 000 грн и вмещает до 3 человек. Самая дорогая будет стоить 690 000 грн. и вмещает до 6 человек.

Отметим, что мы рассмотрели только укрытия, которые можно собрать дома из металлических модулей. Однако рынок укрытий гораздо шире и предлагает даже возведение частных бункеров, выкапывание укрытий с вентиляцией и т.д. Поэтому настройки ограничиваются только размером местности и бюджетом.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие сейчас цены на аренду домов с бомбоубежищем под Киевом.