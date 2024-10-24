Если до бомбоубежища далеко: украинцы устанавливают металлические укрытия в квартирах (фото и цены)
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Идея компактных защищенных мест появилась достаточно давно
Украинские производители после двух с половиной лет полномасштабного вторжения и проблем с бомбоубежищами наладили производство комнатных "бункеров". Обычно это металлические капсулы, которые защищают от ранения стеклом, обломками, обрушением зданий, падением конструкций.
Когда-то похожие укрытия спасали жизнь в Великобритании, а затем перекочевали из домов в музеи. Теперь каждый подросток может увидеть укрытие своих прадедушек и прабабушек. "Телеграф" узнал, какие бывают модульные укрытия в Украине, сколько стоят и кто первым массово запустил в использование это изобретение.
Капсулы жизни в Великобритании
В городских музеях Британии, где рассказывается об истории определенного населенного пункта, часто можно увидеть такое изобретение: железную клетку с матрасом внутри.
Это убежище Моррисона времен Второй мировой, которое использовалось как укрытие от ночных обстрелов внутри дома. Главной целью клеток была защита от падения на голову кирпича.
Укрытия направлялись адресатам в разобранном виде, содержали 359 деталей и их нужно было собирать самостоятельно. Стали популярными из-за отсутствия подвалов в британских домах.
Капсула жизни
Уже в настоящее время, после начала войны с Россией, изобретатель из Киева Сергей Захарин разработал стальную модульную конструкцию для квартир "Капсула жизни". Она не рассчитана на прямое попадание, но способна удержать 99% отломков и мелких осколков (до 5 мм) в результате падения или разрыва боеприпасов.
Сборная стальная конструкция разработана для установки в квартирах многоэтажек, частных домах, офисных зданиях и помещениях, где нет возможности установить монолитную конструкцию. Элементы скрепляются болтами.
Вес капсулы – 750 килограммов. Сергей доказал, что "Капсула жизни" выдержит, если рухнет даже целый 16-этажный дом. Стоимость такого укрытия – 70 000 гривен.
Бронекульки и БУМчики от "Железной воли"
Украинская инженерная компания "Железная Воля" создает бронированные защитные конструкции, которые можно устанавливать в комнате или офисе. На сайте отмечается, что укрытия испытывают: вывозят на открытую местность и стреляют из АК-47 и орудий 152 калибра. Цены не указаны.
Укрытие "Бронекулька" можно установить в квартире, оно вмещает до 5 человек, весит 1,2 т. Толщина огнеупорной бронестали: 6 мм.
Внутрь добавляются 5 откидных стульев или 2 койки на случай ночных тревог. Конструкция оборудована двумя дверями и лестницами. Имеет естественную вентиляцию (со специальными клапанами на случай разлета обломков или пожара).
Бронированное укрытие "БУМчик" по форме напоминает арку. Его нужно ставить внутри дома – оно обеспечивает целостность укрытия во время падений бетонных перекрытий.
Масса: 1,50 т, толщина стенки: 6 мм обыкновенной или бронированной стали, толщина ребер жесткости: 20 мм. Внутри уместятся от 4 до 8 человек в зависимости от модели.
Содержит входную дверь с двумя ручками, а также аварийный люк в полу на случай опрокидывания укрытия. Обеспечена естественная вентиляция.
Паритет-К
Бронекапсулы-укрытия доступны также у бренда "Паритет-К". Изготовлены из металла 5 мм для защиты от обломков и других опасных обстоятельств.
Бронекапсула имеет модульную конструкцию из панелей с дополнительными ребрами жесткости, которые собираются/разбираются двумя лицами в течение двух-трех часов.
Цена: от 129 000 грн. до 198 000 грн. в зависимости от емкости. Самая маленькая капсула вмещает 3 человека, самая большая — 6. Что интересно, заказать себе такое укрытие можно буквально на Prom.ua.
Бункерок
Компания BUNKER-OK предлагает укрываться от обстрелов в сотах из металла. Укрытия под названием Sota защищают от осколков боезарядов, ударных волн и других опасных элементов.
Можно устанавливать внутри офисы, склады, производственные или торговые площади. Укрытия могут быть размещены как отдельно стоящие наземные, так и частично или полностью углубленные в землю.
Железное укрытие Sota изготовлено из тяжелого металла, соединенного болтами. Каркас состоит из профильной трубы, угла и листового металла толщиной не менее 6 мм. Самая дешевая модель стоит 385 000 грн и вмещает до 3 человек. Самая дорогая будет стоить 690 000 грн. и вмещает до 6 человек.
Отметим, что мы рассмотрели только укрытия, которые можно собрать дома из металлических модулей. Однако рынок укрытий гораздо шире и предлагает даже возведение частных бункеров, выкапывание укрытий с вентиляцией и т.д. Поэтому настройки ограничиваются только размером местности и бюджетом.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие сейчас цены на аренду домов с бомбоубежищем под Киевом.