Скандал прокурорам – не помеха? На сколько еще им хотят поднять зарплаты

В 2025-м на выплаты прокурорам придется дополнительно потратить почти 3 млрд гривен

Зарплаты прокуроров в 2025 г. могут вырасти еще на четверть, поскольку руководство Офиса генерального прокурора решило изменить порядок начисления им должностного оклада. И такое повышение в общей сложности обойдется государственному бюджету почти в 3 млрд грн.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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— В этом году я впервые участвовала в заседаниях рабочей группы бюджетного комитета ВР, где рассматривали предложения в госбюджет. Хотелось понять, видят ли те, что вносит наша фракция ("Европейская солидарность". — Ред .), пытаются ли в них разобраться. Ведь мы показали, что расходы можно уменьшить на 99 млрд 640 млн гривен. Участников обсуждение заинтересовало, а что это может быть? А это, например, бюджетная программа 0901010, согласно которой предусмотрено увеличение расходов на оплату труда прокуроров на 2 млрд 744 тыс. гривен по сравнению с 2024 годом, — объясняет нардеп.

По ее словам, почему-то именно сейчас генеральный прокурор (22 октября генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. — Ред.) и ответственные работники прокуратуры, которые подавали бюджетный запрос, решили применить при определении должностного оклада увеличенный больше, чем на четверть размер прожиточного минимума.

— Он составляет 1600 гривен и не менялся с 2021 года, а сейчас предлагается ориентироваться на цифру 2102 гривен — такую, как в других государственных органах. Сейчас оклад прокурора окружной прокуратуры — это 25 прожиточных минимумов, но есть еще много разных надбавок, влияющих на окончательный размер выплат. На мой вопрос, какова сейчас средняя заработная плата прокуроров, мне ответили, что 68 тыс. гривен. А на уточнение, почему именно сейчас возникло предложение о пересмотре прожиточного минимума, ответа не последовало, — говорит Нина Южанина.

И все это на фоне скандала с пенсиями прокуроров по инвалидности, которые они получают параллельно с зарплатой.

— И это отдельная тема, с которой нужно разбираться, сколько таких специальных пенсий назначено и существовали ли для этого законные основания (22 октября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о проведении полного аудита пенсий и других начислений должностных лиц, которые могли "организовать" себе инвалидность. — Ред.). В настоящее время действует ограничение максимального размера таких выплат. Он не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, это 23 610 гривен. Но если это ограничение будет снято, то могут быть пенсии очень высокие, — предупредила член бюджетного комитета Рады.

Напомним, "Телеграф" писал, какие области отличились наибольшим количеством "инвалидов" среди прокуроров.