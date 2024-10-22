Украина навсегда переходит на зимнее время: когда и куда переводить стрелки часов

Странна на постоянной основе останется в часовом поясе GMT +2

В конце октября 2024 года в Украине в последний раз переведут часы. Таким образом, в нашей стране на постоянной основе теперь будет только зимнее время.

"Телеграф" рассказывает, когда необходимо переводить часы и в какое время. Отметим, что современные телефоны и другие электронные устройства переводятся автоматически, но механические часы следует переводить вручную.

Так, перевод часов в этом году будет в воскресенье, 27 октября. Время нужно перевести в 4:00 на один час назад. Это означает, что ночью будет на один лишний час больше сна.

После этого Украина навсегда останется в часовом поясе GMT +2. Такие изменения приведут к тому, что летом в Донецкой, Луганской, части Запорожской и Харьковской областей будет светать в 3 часа ночи, а темнеть в 9 вечера. В то же время, рано темнеть будет в западных областях.

Еще в июле 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, который предусматривает отказ от перевода часов в Украине на летнее время. Вместо этого он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналист Виталий Чепинога раскритиковал отмену перевода часов. Он считает, что нардепы погорячились с принятием этого решения.