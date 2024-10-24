Для педагогов без шансов, судьям – премии, прокурорам – большую зарплату: Нина Южанина о сюрпризах бюджета-2025

Одна из депутатских фракций нашла источники уменьшения расходов бюджета

В проекте бюджета на следующий год не предусмотрен пересмотр заработных плат для педагогов и медиков, а расходы на оплату труда прокуроров, судей и правоохранителей планируется увеличить. Чем мотивируют руководители этих ведомств потребность в дополнительных средствах, кто из депутатов выступает против такого шага, и будет ли подписан законопроект, предусматривающий повышение налогов, в комментарии "Телеграфу" рассказала народный депутат от фракции Политической партии "Европейская солидарность", член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Прокурорам и судьям нужно еще

- На днях у себя на странице Facebook вы удивили цифрами, которые будут заложены в бюджете на заработные платы работников органов прокуратуры и судейского корпуса. Это на несколько миллиардов на каждую структуру больше, чем в этом году, что выглядит странным на фоне заявлений, что, например, учителям повышения выплат не светит. Чем объясняют такие запросы руководители ведомств?

– В этом году я впервые принимала участие в заседаниях рабочей группы бюджетного комитета ВР, где рассматривались предложения по формированию госбюджета. Хотелось понять, видят ли те, какие правки вносит наша фракция, пытаются ли в них разобраться. Ведь мы показали, что расходы можно уменьшить на 99 млрд 640 млн гривен. Участников обсуждение заинтересовало, а что это может быть? А это, например, бюджетная программа 0901010, согласно которой предусмотрено увеличение расходов на оплату труда прокуроров на 2 млрд. 744 тыс. гривен по сравнению с 2024 годом.

Как оказалось, именно сейчас генеральный прокурор и ответственные работники прокуратуры, которые подавали бюджетный запрос, решили применить при определении должностного оклада увеличенный размер прожиточного минимума. Он составляет 1600 гривен и не изменялся с 2021 года, а сейчас предлагается ориентироваться на цифру в 2102 гривен – такую, как в других государственных органах. Сейчас оклад прокурора окружной прокуратуры – это 25 прожиточных минимумов, но есть еще много разных надбавок, влияющих на окончательный размер выплат. На мой вопрос, какова сейчас средняя заработная плата прокуроров, мне ответили, что 68 тыс. гривен. А на уточнение, почему именно сейчас возникло предложение о пересмотре прожиточного минимума, ответа не последовало.

И все это на фоне того, что разгорелся скандал с пенсиями прокуроры по инвалидности, которые они получают параллельно с заработной платой. И это отдельная тема, с которой нужно разбираться, сколько таких специальных пенсий назначено и существовали ли для этого законные основания (22 октября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о проведении полного аудита пенсий и других начислений должностных лиц, которые могли "организовать" себе инвалидность – Авт.). В настоящее время действует ограничение максимального размера таких выплат. Он не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, это 23 610 гривен. Но если это ограничение будет снято, то могут быть очень высокие пенсии.

- Работники органов прокуратуры – это не единственные, на чьи зарплаты государство должно потратить в следующем году больше средств, чем в этом? Кто еще в списке?

– В бюджетной программе 0501020 "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" также предусмотрено увеличение расходов на оплату труда на 1 млрд 351 миллион гривен. И еще по одной программе – дополнительно 215 млн. гривен. То есть в общем мы имеем плюс 1,5 миллиарда. Почему? Обоснование таково: планируется ввести выплату премий судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц. Это вроде бы необходимо, потому что из-за низкой зарплаты никто не хочет работать в местных судах.

Правоохранительные органы также пытаются привести заработные платы в соответствие со своими специальными законами. Эти выплаты подвязаны к прожиточному минимуму, установленному на первое число календарного года. И каждое ведомство "играется" сейчас этими цифрами, пытается вернуть свое, утраченное, как они считают. В целом увеличение расходов на оплату труда продвигает до 70 распорядителей средств, объяснением этому стало необходимость завершения реформы посредством внедрения грейдовой системы оплаты труда госслужащих. (Реформа системы оплаты труда госслужащих стартовала еще в 2020 году , она предусматривает внедрение классификации должностей, уменьшение количества составляющих зарплаты, а на финальном этапе – построение системы грейдов, то есть зарплатных уровней. Он выше у тех, кто достигает на той же должности лучших результатов и чей вклад в деятельность учреждения или организации больший – Авт.). Ее задачей было упорядочение подхода к начислениям, его прозрачность, соответственно, были бы оптимизированы расходы, но получилось наоборот – мы видим запрос на их увеличение.

Да, в Минфине говорят, что им предоставили бюджетные запросы, они свели все в единый документ и передали дальше на рассмотрение. Но нужно вести разговор с распорядителями, корректировать при необходимости, искать пути уменьшения расходов, а не соглашаться на все предложения, несмотря на условия войны. Но для этого, на мой взгляд, нет политической воли. В первую очередь, у премьер-министра, потому что он должен организовывать работу всех министерств.

"Замороженная" минималка и зарплата учителям

- В сфере образования и медицине обсуждалось ли увеличение расходов на оплату труда?

- Нет, потому что очевидно, что министры не смогли защитить свою позицию. Например, Оксен Лесной выступает в роли человека, понимающего, что у государства нет средств и говорит о том, что как только появятся ресурсы, выплаты педагогам будут пересмотрены. Я такую его позицию не поддерживаю, потому что это означает, что он просто согласен с тем, что ему навязывают. Что это за средний уровень зарплаты в отрасли в 12 тысяч гривен? А молодые учителя получают даже меньше минимальной заработной платы, но даже повышение по этому пункту МОН не смог отстоять.

Кстати, когда эта информация по министерству образования стала известна, вице-премьер-министр Михаил Федоров говорил, что на этапе обсуждения бюджета постарается как-то изменить ситуацию. Возможно, путем увеличения дотаций на местные бюджеты, но в эти два дня на заседаниях рабочей группы бюджетного комитета ни его, ни представителей МОН не было.

- Остаются ли в следующем году "замороженными" прожиточный минимум и минимальная заработная плата, к которым привязаны зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты?

– Да, минимальная заработная плата останется на уровне 8 000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен. Это те показатели, которые были в этом году. То есть точно повышение зарплаты не касается учителей, младших медицинских работников, врачей. А вот государственные структуры, повторюсь, как раз последовали за грейдовой системой и зарплатный фонд хотят увеличить.

"Белые" доходы рискуют снова уйти в тень

- Если говорить о наполнении бюджета, то каковы возможности увеличения доходной части?

- Если мы говорим о налоговых поступлениях, то, конечно, их увеличение в абсолютной сумме возможно за счет девальвации национальной валюты, увеличения платежей при импорте и т.д. А это в свою очередь раскрутит инфляционные процессы. Другой путь – это изменения в Налоговый кодекс. В частности, наша фракция предлагала увеличение доходной части на 65,6 млрд. гривен. Но эти предложения бюджетный комитет не рассмотрел, потому что соответствующие изменения в Налоговый кодекс не были внесены.

Хотя есть и другие резервы, например рентные платежи, мне кажется, что они занижены. Мы просчитывали со специалистами и получилась большая сумма – до 14 млрд гривен. Я настаивала на изучении этого вопроса и будет поручение Кабмину сделать это и упорядочить поступления с ренты. Увидим, каким будет окончательное решение.

- При этом вы обратились к президенту с предложением ветировать закон об изменениях в Налоговый кодекс 11416-д, которым предусмотрено повышение налогов?

– Этот проект закона не конституционный, я уже неоднократно об этом говорила и писала, наверное, больше других. Во-первых, это касается нормы об уплате военного сбора ФЛП с 1 октября. Речь идет о повышении налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, на "белые", задекларированные доходы. Напомню, что процесс вывода зарплат из тени был длительным, мы за это боролись с 2014 года, и, несмотря на критику в начале, получили положительный эффект. И сейчас принятие решения, которое перечеркнет все эти достижения, очень помешает экономике. Понятно ведь, что люди будут настаивать, чтобы уровень их зарплаты не изменился. В то же время работодатели, которые не будут способны потянуть новый размер выплат, будут искать лазейки, обходные пути, чтобы не платить больше, чем они могут.

Почему-то во время войны никто не может понять и оценить правильно поведение "белого" бизнеса, который продолжает работать и платит налоги в бюджет. Перевыполнение в этом году по разным причинам, однако, составило почти 100 миллиардов гривен. Во-вторых, большой бизнес, средний и маленький – все продолжают поддерживать Вооруженные Силы. И эта фраза о том, что пусть всего платит бюджет, государство всем обеспечивает, не работает. Потому что мы видим, что за три последних года оно так и не смогло научиться оперативно реагировать на запросы военных подразделений. Все равно все ищут благотворителей, людей, которые могут помочь быстро. Поэтому настроение в обществе нельзя менять кардинально, чтобы бизнес не начал ненавидетьг осударство, забирающее в том числе и возможность предоставления такой поддержки армии.

- По вашему мнению, подпишет ли президент закон или прислушается к критике?

- Возможно, все-таки президент услышит, что происходит в обществе по этому проекту закона. Во-вторых, боолее важным аргументом, мне кажется, является то, что против повышения налога на прибыль для банков до 50% выступили и Национальный банк, и Министерство финансов, и МВФ. Они не советуют вводить эту норму, тем более ретроспективно. Я ожидала, что вето будет наложено именно по этой причине. Но даже у главы налогового комитета нет актуальной информации о причинах неподписания.

В настоящее время готовится ряд уточнений к этому еще не подписанному законопроекту (в частности, поддержали мое предложение освободить от уплаты военного сбора ФЛП 1, 2 и 4 групп, кто сейчас мобилизован в Вооруженные Силы).

Как сообщал Телеграф, законопроект о повышении налогов раскритиковало юридическое управление Верховной Рады Украины. В частности, и применение повышенной ставки военного сбора "задним числом".