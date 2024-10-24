Внутри загорелись люди: в Перми девушки подожгли офис "Единой России" (фото, видео)
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На данный момент личности поджигательниц пока не установлены
В российском городе Пермь две девушки подожгли офис "Единой России". Происходящее они снимали на мобильный телефон.
Об этом пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что поджог произошел поздно вечером 23 октября.
"По предварительной информации к зданию отделения партии подошли две девушки, которые бросили в окна несколько бутылок с зажигательной смесью", — говорится в сообщении.
После случившегося, как пишет паблик, девушки сбежали с места. На данный момент их личности пока не установлены.
Другой паблик сообщает, что пожар потушили в течение примерно 20 минут, а его площадь составила 40 кв. м.
"Там уже загорелась женщина", — рассказывает очевидец.
"По словам представителя регионального отделения "Единой России" Вячеслава Григорьева, пару дней назад партия отправляла гуманитарный груз, и "если сложить два и два", то случившееся — месть", — отметили в Telegram-канале.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года в российском Новосибирске подожгли управление ФСБ. Один из кабинетов учреждения выгорел полностью. Сейчас окна в нем заколочены, а также остались следы дыма на фасаде здания.