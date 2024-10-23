Укр

Нужен ли мужчине военный билет для женитьбы

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Регистрация брака во время войны
Регистрация брака во время войны. Фото Коллаж "Телеграфа"

За рубежом могут потребоваться факт обновления данных

Во время военного положения в Украине все мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и следить за актуальностью своих данных в территориальных центрах комплектования. Часто возникает вопрос, нужен ли военный билет для регистрации брака.

Адвокат Леся Дубчак в эфире канала "Мы-Украина" объяснила, что для женитьбы военный билет не является обязательным документом. Для молодоженов достаточно иметь только паспорта граждан Украины.

Однако как отметила юрист, в консульских учреждениях за рубежом могут требовать обновления военно-учетных данных, но в ЗАГСах на территории Украины таких требований нет.

"Я понимаю, что могут быть в консульских учреждениях какие-то моменты с военными билетами, ведь такие действия там планируются заранее и, возможно, нужно обновить свои данные о пребывании на консульском учете и там могут быть нюансы. Что касается ЗАГСов в Украине – мне такие факты неизвестны", — рассказывает Дубчак.

Поэтому граждане, которые планируют жениться, не должны беспокоиться о наличии военного билета при регистрации брака.

Напоминаем, что есть изменения, о которых украинец должен сам сообщить в ТЦК и СП, в частности, если они произошли в:

  • семейном положении;
  • о месте жительства (пребывания);
  • номерах связи;
  • адреса электронных почт;
  • образовании;
  • месте работы;
  • должности;
  • состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

В случае невыполнения мужчиной таких требований военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если ТЦК и СП могут узнать персональные данные призывника, военнообязанного или резервиста с помощью электронного взаимодействия с другими информационными системами и реестрами, то их нельзя будет привлечь к ответственности, отмечают юристы.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли сообщать ТЦК о покупке недвижимости. Если сменили место жительства, то обязаны известить об этом военкомат.

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#Женитьба #Мобилизация #Военный билет